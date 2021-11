Le guide définitif de l’histoire du JRPG, entre nos mains

À Kurt Kulata, nous devons une partie importante du référentiel d’informations actuel sur de nombreux jeux et sagas, certains mondialement connus et d’autres complètement oubliés. En tant que responsable de la page Hardcore Gaming 101, il a permis à toutes sortes d’auteurs de se plonger dans des jeux de toutes sortes, des grands succès intemporels aux illustres inconnus qui ont bénéficié d’une nouvelle reconnaissance dans les communautés rétro. Et à partir de là, parallèlement aux liens qu’il a tissés avec un large éventail de collaborateurs, il a façonné de nombreux livres de compilation qui forment déjà un corpus enviable et essentiel pour comprendre l’histoire du jeu vidéo : les deux tomes de l’histoire de shoot’em up, la compilation d’aventures graphiques classiques, les monographies de sagas comme Castlevania, Shin Megami Tensei ou Contra, les livres consacrés à la trajectoire d’entreprises comme Taito ou Treasure… Un travail remarquable qui a même été traduit en Français à certaines occasions (l’éditeur GamePress en a apporté quelques-uns qui peuvent être trouvés dans leur magasin).

Maintenant, de la main des toujours excellents Bitmap Books, nous avons ce qui est peut-être le travail le plus ambitieux coordonné par Kulata : une compilation complète et bien présentée de l’histoire du JRPG de ses origines à nos jours, commentant dès les premiers pas dans les ordinateurs japonais à partir de là à des critiques individuelles de chaque tranche des sagas les plus connues et plus encore dans l’esprit de tous comme Final Fantasy, Dragon Quest, Megami Tensei, Tales of et bien d’autres. Avec plus de 20 signatures incluses, le livre fait une revue approfondie de plus de 650 pages dans lesquelles nous pouvons voir de première main comment le genre s’est développé au fil des décennies, en savoir plus sur des titres que nous ne connaissions pas ou approfondir nos connaissances sur les sagas. que nous savons mais que nous n’avons peut-être pas joué toutes leurs livraisons et dérivés. Il consacre également une partie aux commentaires sur des jeux non japonais mais qui ont été influencés par la manière japonaise d’interpréter le genre comme c’est le cas avec Cosmic Star Heroine ou Secret of Evermore.

Un recueil indispensable pour les amateurs du genre

Étant donné que le livre passe en revue des centaines de jeux, il n’y a aucune information détaillée sur aucun. Selon l’importance historique du jeu ou de la saga en question, ou de l’histoire derrière le jeu, plus ou moins d’espace lui est dédié. Les sagas principales ont leurs propres sections qui sont précédées d’une illustration représentative belle et conviviale en pixelart pleine page, qui comprend également une section distincte pour les ARPG tels que Secret of Mana, Kingdom Hearts ou SRPG pour accueillir le Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics ou Disgaea, en passant par Dungeon Crawlers comme Etrian Odyssey ou la Japanese Wizardry. Se cubren todas las plataformas posibles, incluyendo portátiles, aunque dada la gran selección de títulos, la mayoría se cubren en espacios menos a dos juegos por página, lo que permite al menos conocerlos un poco y saber que existen, que es la idea general de l’oeuvre.

Le fait qu’un maximum de deux jeux soient couverts par page permet à chacun d’entre eux d’avoir au moins une capture d’écran et un échantillon de la couverture originale, ainsi qu’un généreux fragment de texte qui nous permet de le placer sur la carte. Lorsqu’on choisit de dédier une ou plusieurs pages à un jeu en particulier, on n’abuse pas non plus de la matière graphique et on laisse de la place pour un texte plus généreux qui permet de se perdre dans les détails. Comme nous l’avons déjà mentionné, les fans d’un jeu ou d’une saga spécifique ne tireront pas grand-chose de ces sections car il ne s’agit pas d’articles approfondis ; la véritable utilité du livre est de pouvoir faire le point sur l’histoire du genre dans son ensemble, avec le meilleur, le pire, le médiocre ou le différent, et le faire de manière ludique, avec une présentation du luxe authentique.

Le guide se montre à son meilleur lorsqu’il est permis de parler de jeux qui n’ont pas beaucoup d’impact en dehors des cercles très spécialisés, surtout lorsqu’il consacre de longues critiques à expliquer des aspects curieux ou marquants de titres qui ont été acculés dans les tiroirs de l’histoire. mais ils ont quelque chose à apporter en termes d’idées, de décor ou d’originalité. Des choses curieuses comme LaSalle Ishii no Child Quest, un premier jeu Famicom basé sur la prise en charge et la gloire de trois candidats idoles japonaises, truffé d’humour et complètement éloigné des clichés médiévaux fantastiques qui étaient légion dans le genre. C’est aussi particulièrement révélateur lorsqu’il s’agit de jeux désastreux comme Goose Saiyuuki : Super Monkey Daibouken, un jeu complètement cassé créé par une filiale de Taito qui a aussi une histoire très curieuse sur les messages d’un programmeur déplorant qu’il n’ait pas trouvé « un pervers fille ».

Il est aussi particulièrement utile pour identifier les tranches d’une longue série qui valent la peine et celles que l’on peut économiser. Le seul inconvénient est que dans certaines entrées, on parle un peu plus d’aspects de l’histoire ou de certains rebondissements du scénario, peut-être avec l’idée que le lecteur a déjà joué ces titres ou ne les jouera jamais car ils n’ont pas été traduits. Une lecture attentive nous aidera à éviter ces moments, au cas où nous aurions l’occasion à l’avenir de les connaître de première main. Une autre clé utile qu’ils intègrent généralement est d’identifier quelles versions du jeu sont les plus souhaitables, ou celles qui n’en valent pas la peine, ce qui est utile pour focaliser le tir au moment de décider de tester un titre qui est sorti dans de nombreux formats.

Comme l’éditeur britannique nous en a l’habitude, la présentation de l’édition physique est à encadrer, avec une belle illustration de couverture et un livre qui respire la qualité dans chacune de ses pages. Il n’est pas surprenant que la première édition ait littéralement volé et ce n’est que quelques mois plus tard qu’ils ont pu obtenir le nouveau tirage que nous avons entre les mains. Le 22 novembre, ils auront un nouvel envoi pour les personnes intéressées, au prix de 35 livres (environ 41 € pour changer, plus les frais d’expédition qui vers la péninsule peuvent être d’environ 7 €). Certainement un joyau que tout fan du genre consultera fréquemment dans sa recherche du prochain jeu à apprécier. Le plus gros problème, comme d’habitude quand on parle de la production de cette maison, est que le britannique Bitmap Books ne publie que dans sa langue, bien qu’il ait des envois internationaux, et il est donc essentiel de lire confortablement en anglais pour profiter pleinement de cet exceptionnel production.