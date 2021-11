Microsoft s’associe à Meta pour intégrer Teams à Workplace

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, chose compliquée, mais pas impossible, la société Facebook a changé son nom en Meta. Mark Zuckerberg a parlé du changement, attribuant ce nom à la variété proposée par l’entreprise. Facebook est bien plus que le réseau social avec lequel tout a commencé. Ainsi, Facebook Workplace, désormais connu sous le nom de Workplace by Meta, sera intégré à Microsoft Teams.

Microsoft Teams s’intègre à Workplace

L’intégration de Microsoft Teams dans Workplace permettra également aux employés utilisant Teams ou Workplace d’afficher, de commenter et de réagir aux réunions en temps réel sans avoir à basculer entre les applications.

Microsoft intègre également Workplace dans Teams, permettant aux utilisateurs de Teams d’accéder au contenu de Workplace via une application au sein de Teams. L’application sera épinglée à la barre de navigation Teams et inclura une page d’accueil de contenu Workplace. Les administrateurs Microsoft Teams pourront également marquer le contenu comme important à afficher dans l’application Workplace.

«Une chose que j’ai apprise… il n’y aura pas un seul outil de communication sur la planète»déclare Jeff Teper, responsable de la collaboration pour Microsoft 365. « Les gens vont choisir un certain nombre d’outils, donc je pense que c’est à nous, en tant que fournisseurs responsables, de nous assurer qu’ils peuvent être intégrés et interopérables. »

Cette intégration de Workplace by Meta et de Microsoft Teams est la dernière d’un partenariat plus large entre les deux sociétés. Workplace peut désormais être intégré à SharePoint, OneDrive et à la suite Office 365 de Microsoft. Meta a également intégré Workplace dans Azure Active Directory et est rapidement devenu l’une des 10 meilleures applications pour le service.

Il est clair que Microsoft et Meta seront rivaux dans de nombreux domaines, mais ce genre d’accords profite sans aucun doute aux utilisateurs. Nous verrons où la prochaine grande collaboration les mènera.