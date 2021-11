Enquête : les ordinateurs portables Apple sont moins populaires aux États-Unis que ceux de HP et Dell

En un mot : les nouveaux MacBook Pro d’Apple alimentés par M1 Pro et M1 Max ont été salués comme des changeurs de jeu, mais Cupertino a encore du chemin à parcourir avant de dominer l’industrie américaine des ordinateurs portables, à la traîne derrière HP et Dell en termes de popularité.

Selon les données d’une enquête Statista Global Consumer Survey (via Finbold), Apple détenait 24% des parts du marché américain des ordinateurs portables en octobre 2021. Cela le place à la troisième place derrière Dell (27%) et le leader HP, qui détient 35% des parts.

Assis en dessous d’Apple est Acer sur 13%. Il est suivi par Lenovo (12 %), Asus (8 %), Microsoft (8 %) et Samsung (7 %).

Les données sont tirées d’une enquête, réalisée entre juillet 2020 et septembre 2021, auprès de 4 792 répondants américains âgés de 18 à 64 ans. La taille relativement petite de l’échantillon signifie qu’il n’est peut-être pas totalement précis, mais il donne toujours une bonne représentation de l’ordinateur portable. paysage aux États-Unis.

Apple a présenté ses nouveaux MacBook Pro M1 Pro/Max 14 pouces et 16 pouces lors de son événement d’automne le mois dernier. Comme les Macs alimentés par M1 avant eux, les machines ont été saluées par les critiques et les utilisateurs, suggérant qu’Apple pourrait défier Dell et HP dans quelques mois pour une place plus élevée sur la liste.

Mais un élément que Dell et HP ont en leur faveur est que leurs ordinateurs portables sont plus abordables ; les nouveaux MacBook Pro commencent à 1 999 $ pour le modèle 14 pouces et atteignent plus de 6 000 $ lorsqu’ils sont entièrement spécifiés.

Dell et HP fabriquent également d’excellents ordinateurs portables, notamment le Dell XPS 13, le Dell XPS 17 et le HP Spectre x306, tous lauréats de diverses catégories dans notre fonction Meilleurs ordinateurs portables.

Il ne faut pas oublier que tout le monde n’aime pas les nouveaux MacBook Pro. En plus de ceux qui ne peuvent tout simplement pas respecter MacOS d’Apple, l’inclusion d’une encoche semblable à un téléphone a été un problème controversé parmi beaucoup d’autres. Apple a déclaré que l’ajout de la découpe était une décision « intelligente », même si cela causait des problèmes avec les options de menu et d’état.