Pokémon GO : comment vaincre Giovanni en novembre 2021 ; meilleurs compteurs

Giovanni est de retour dans Pokémon GO temporairement également au cours de ce mois de novembre 2021. Le leader de la Team GO Rocket est de retour dans le jeu vidéo iOS et Android accompagné de nouveaux Pokémon sombres. Après les oiseaux légendaires de la région du Kanto (Articuno, Zapdos et Moltres) puis Dark Ho-Oh, à partir de ce 9 novembre et à l’occasion de la Saison des Malices nous avons le retour de Giovanni avec Dark Lugia. Afin de vous aider à le trouver et à y mettre fin, dans cet article, nous passons en revue tous les détails, les dates, l’équipement que nous pouvons trouver et les meilleurs compteurs pour les combattre.

Giovanni dans Pokémon GO : combien de temps sera-t-il dans le jeu ?

Depuis le 9 novembre 2021, Pokémon GO se déroule au retour du leader de la Team GO Rocket et de ses recrues avec de nouveaux Pokémon sombres, dont les leaders Cliff, Sierra et Arlo, dont la confrontation précédente est indispensable afin de retrouver Giovanni. Le légendaire que vous choisirez dépendra du mois au cours duquel nous nous rencontrerons. De plus, si nous le battons, nous aurons la garantie d’une rencontre avec le Pokémon Légendaire Noir actif. Depuis ce 9 novembre, l’élu est Dark Lugia, mais il n’a pas été communiqué quand ils partiront ou quand l’équipe changera.

Arlo, Cliff et Sierra

Novembre 2021 : Dark Lugia

Comment trouver Giovanni: Super Radar Rocket

Sans une fusée Super Radar, nous ne pouvons pas affronter Giovanni. C’est pourquoi l’enquête Mischief Mischief est si importante, car ses phases 15 et 16 sont obligatoires pour obtenir cet élément important puis défier le chef de l’équipe GO D’abord, nous devons affronter Arlo, Cliff et Sierra, dont les récompenses individuelles sont de 1250 XP ( 3750 XP) plus une récompense supplémentaire de 2500 XP, 1000 Stardust et le très attendu Super Radar Rocket, l’objet qui nous a été donné en battant le trio de recrues.

Une fois le Super Radar Rocket activé, il faut se rappeler que l’affrontement contre Giovanni est limité à des heures précises et dans des lieux précis, les Poképaradas. Vient enfin le grand défi, qui est l’étape où nous trouverons Giovanni, nous le défierons et, avec une bonne stratégie, nous le battrons. Les récompenses sont intéressantes : 5 Potions Maximum pour le trouver, 20 Ultra Ball pour le défier et 5 Maximum Revive si nous le battons. Ajoutez à cela 3000 XP, 1 attaque rapide MT et 1 attaque chargée MT.

Nouvelles missions Mischief incompris (Season of Mischief)

Phase 15 sur 16 :

Éliminez 5 recrues de la Team GO Rocket : un Radar Rocket.

Battez 3 leaders de la Team GO Rocket : 1 Super Radar Rocket.

Vaincre Giovanni : 1 œuf porte-bonheur.

Récompenses : rencontre avec Absol, 40 Houndoom Mega Energy ; 2 Baies de Frambu dorées.

Phase 16 sur 16 :

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Récompenses : rencontre avec Dusknoir, 20 bonbons Hoopa, 1 pièce étoile.

Meilleurs compteurs pour battre Giovanni [noviembre de 2021]

La confrontation se compose de trois matches, comme toujours. Le premier est toujours persan, une vieille connaissance de la génération Kanto qui ne nous présentera pas beaucoup de difficultés. La seconde variera en fonction de trois options : Rhyperior, Kingler et Nidoking. Le troisième et dernier, en juin, est Dark Lugia.

Premier Pokémon à combattre Giovanni

Persan : ses meilleurs contres sont Machamp, Hariyama et Lucario. Trois Pokémon de type combat, super efficaces contre les Perses et avec des statistiques d’attaque élevées. Il est recommandé de ne pas consommer l’attaque chargée dans cette confrontation ; Il a tendance à tomber très vite, mieux vaut le garder pour plus tard. En règle générale, des mouvements comme Counterattack et Aural Sphere pour Lucario, Dynamic Fist pour Machamp et Right Wave pour Conkeldurr, sont les meilleures options pour votre mouvement principal.

Deuxième Pokémon dans la bataille contre Giovanni

Rhyperior : faible à plusieurs types, ne présente pas beaucoup de difficultés. Faible x4 à Eau et Herbe, ajouté à faiblesse à Combat, Terre, Acier et Glace, ce sont les mouvements que nous devons prioriser (il est de type Terre/Rocher). Le problème avec Rhyperior est qu’il est très puissant, surtout s’il utilise Earthquake ou Sharp Rock. Pour le reste, nous vous recommandons de l’attaquer avec Kingler avec Bubble and Hammer ; Kyogre avec cascade et hydropompe ou surf ; Roserade avec lame tranchante et rayon solaire ; ou Rillaboom avec lame tranchante et lasso d’herbe.

Nidoking : dans ce cas, Nidoking est un Pokémon vulnérable à l’Eau, la Terre, la Glace et le Psychique, donc n’importe lequel des types mentionnés est une solution efficace, surtout si nous utilisons un Mewtwo avec Confusion ou Psychocut plus Mindwave dans la charge. D’autres compteurs intéressants sont Excadrill avec Mud Shot et Earthquake, ou Delphox avec Zen Headbutt et Psychic.

Kingler – Un ancien vétéran de l’univers Pokémon. Faible à l’herbe et à l’électricité x4, il n’y a aucun doute sur les mouvements que nous devons utiliser pour achever cette créature Kanto. Vous devez être prudent lorsque vous faites face à leur marteau ou à leur hydropulse ; sinon, il n’est pas difficile de le tuer si nous utilisons Zekrom avec Charge Lightning et Volt cruel, Thundurus avec Volt change et Lightning ou Deoxys sous forme d’attaque avec Charge Lightning et Lightning. Ce n’est pas non plus une mauvaise option pour récupérer Roserade et utiliser Sharp Blade et Rainleaf.

Troisième Pokémon dans la bataille contre Giovanni : Dark Lugia

Dark Lugia est le nouveau troisième Pokémon de l’équipe de Giovanni durant ce mois de novembre 2021. Tel que rapporté par Niantic, à partir du mardi 9 novembre 2021 à 00:00 et jusqu’à nouvel ordre, nous aurons Dark Lugia accompagné de l’enquête Malinterpreted Mischief ( Season of Mischief), qui se termine ce 31 décembre; bien que la Team GO Rocket fasse tourner votre équipe beaucoup plus tôt.

Nous sommes face à un Pokémon de type Psy et Vol, faible aux types suivants : Roche, Fantôme, Électrique, Glace et Sinistre. Dans ces conditions, notre stratégie devrait d’abord consister à éviter d’utiliser des Pokémon faibles pour des attaques de type Vol et Psy ; surtout si vous utilisez Premonition ou Airstrike. Il est également très important de résister à vos Hydropompes. Lugia n’est pas un Pokémon facile à vaincre. Ce sont les compteurs que nous recommandons.