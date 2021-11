Eternals : Chloé Zhao explique comment l’homme d’acier de Zack Snyder a inspiré Ikaris

Eternals, le nouveau film de Marvel Studios sorti en salles il y a quelques jours avec un succès au box-office quelque peu différent selon les pays, nous présente le premier groupe de super-héros de l’histoire de l’UCM qui revient à l’action après des siècles dans l’ombre devant la nouvelle menace des Déviants. Et ils le font en démontrant les pouvoirs les plus variés avec Ikaris comme le plus redoutable de tous en raison de sa super force, sa capacité à voler et une sorte de vision thermique d’un grand pouvoir destructeur, des capacités qui rappellent puissamment un autre grand super-héros, bien que dans ce cas de la compétition : Superman. Justement, sa réalisatrice Chloé Zhao a évoqué son inspiration dans le personnage de DC, prenant pour exemple la représentation de Superman de Man of Steel par Zack Snyder.

Le Superman de Zack Snyder comme source d’inspiration

Et c’est que selon Zhao, Superman occupe une place prépondérante dans le monde des super-héros grâce à l’origine de sa mythologie, quelque chose que Snyder a su valoriser dans sa vision cinématographique de l’Homme d’Acier. À tel point que le film Man of Steel a été la clé pour elle pour sa propre adaptation d’Ikaris. Cela a été reconnu dans une récente interview avec le média Pure Break Films Actu (via Screen Rant), suggérant que Superman existe dans la culture pop du MCU, à la suite des clins d’œil à DC dans le film.

«De toutes les interprétations modernes de Superman, Man of Steel de Zack Snyder m’a le plus inspiré car il couvrait le mythe d’une manière très authentique et réelle. Je me souviens quand j’ai vu la bande-annonce, j’ai pensé que c’était Superman de Terrence Malick. Le film m’a fait une grande impression. Mais Ikaris est sans aucun doute notre propre interprétation de Superman », explique le cinéaste.

En ce sens, Zhao assure que Marvel Studios n’a eu aucun problème à s’inspirer d’un film concurrent ; De plus, comme nous le savons d’après l’une des bandes-annonces d’Eternals avant la première, dans le film Superman est même mentionné en référence aux pouvoirs d’Ikaris lui-même, ainsi qu’un autre clin d’œil à Batman.

