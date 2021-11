Qui sont les youtubeurs qui ont participé au derby YouTube

Le week-end dernier s’est jouée la deuxième édition du youtuber Derby dans sa version milanaise. Le match a vu deux équipes de fans youtubeurs de Milan et de l’Inter respectivement, qui se sont affrontées sous les couleurs des deux équipes. La vidéo résultante a été publiée sur YouTube dimanche.

Les acclamations de football sont un phénomène transversal qui implique des personnes passionnées par toute autre activité, et il en va de même pour les créateurs qui produisent du contenu numérique. Derrière cette hypothèse se fonde le Derby des youtubers, une initiative amateur organisée par le créateur Federico Marconi et qui a vu deux équipes de football composées d’idoles des fans du web respectivement de Milan et de l’Inter. Le match entre les deux équipes a eu lieu samedi dernier, tandis que la vidéo qui en a résulté a été publiée sur YouTube où elle accumule les vues depuis le moment de sa publication.

Les formations

Le match qui a été joué ces derniers jours est le dernier d’une série qui a été inaugurée en 2016 et qui a également vu s’affronter des youtubeurs de deux autres religions rivales du football, Rome et Lazio. Le match entre l’Inter et Milan en était à son deuxième chapitre : le premier, disputé l’an dernier, a vu les Rossoneri triompher aux tirs au but sur leurs cousins ​​Nerazzurri. Cette année pour porter les couleurs de Milan étaient Muro Rossonero, Zoccolo Duro, Lorenzo Lollo, Yass, Off Samuel, Mirko Nirkiop, Steve, Enry Lazza et Daniele Brogna, tandis que pour l’Inter ils ont joué Menzo, Luca Nerazzurro, Luca Mastrangelo, Mirko Mengozzi, Gian Luca Rossi, Kun Dispa, Davh, Pierino Pirlasv et Gnabrii Pirlasv.

Le niveau de production est loin d’être celui des initiatives professionnelles – il a en effet délibérément les caractéristiques du vlog, avec le même match joué dans un centre sportif local et une poignée de fans dans le public – mais cela n’a pas empêché le clip d’atteindre en ces jours la première position parmi les tendances de YouTube grâce également au rapport de Marconi au commentaire du collègue youtuber Sickwolf, à la contribution des joueurs impliqués et à l’atmosphère goliardique du match.

