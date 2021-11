Parce que le prochain maire de New York veut être payé en Bitcoin

Les déclarations publiées par le futur maire de New York, Eric Adams, révèlent un enthousiasme pour le monde du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. L’un des projets est d’encourager l’innovation à cet égard et d’explorer la possibilité d’encourager les entreprises et les magasins à accepter ces devises comme mode de paiement.

Le futur maire de New York, ancien sénateur et ancien policier Eric Adams, a annoncé vouloir toucher ses trois premiers salaires en Bitcoin, la crypto-monnaie par excellence qui depuis des années est candidate par beaucoup comme système de paiement du futur. L’anticipation est arrivée il y a quelques jours sur Twitter, mais elle s’inscrit dans une stratégie plus large que le prochain maire de la métropole américaine entend suivre pour transformer la ville en un hub de startups et d’institutions vouées à l’adoption des crypto-monnaies.

Le tweet programmatique

Dans le twitter publié ces derniers jours Adams a répondu au maire de Miami Francis Suarez, qui a d’abord lancé l’idée de toucher le premier salaire en tant que premier citoyen en Bitcoin : l’élu maire de New York n’a pas seulement relancé en proposant de convertir dans Bitcoin les trois premiers mois de son salaire, mais il prévoyait également d’envisager sa ville comme le nouveau centre de l’industrie de la crypto-monnaie « et d’autres entreprises innovantes à croissance rapide ». Adams est un partisan ouvert des crypto-monnaies, et au cours d’une interview ultérieure accordée à CNN, il a approfondi le sujet : aux questions du diffuseur, il a répondu que les écoles devront enseigner les rudiments de la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies et la blockchain. .

Des écoles aux commerces

Il n’est pas clair à quel niveau de scolarité Adams faisait référence dans ses déclarations; le futur maire semble toutefois disposé à explorer le potentiel du monde des crypto-monnaies non seulement dans leurs développements futurs, mais aussi en tant que facteur d’innovation pour les activités traditionnelles. Dans un passage de l’interview, le maire déclare qu’il souhaite agir calmement et avec l’attention voulue également pour inciter les magasins et les entreprises locaux à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. L’avenir nous dira comment il évoluera concrètement : le début effectif de son mandat est prévu pour le 1er janvier de l’année prochaine.