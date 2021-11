Dark Lugia revient sur Pokémon GO : date et comment le capturer

Dark Lugia est de retour dans Pokémon GO. La version fantôme du légendaire Pokémon de Johto revient pour une durée limitée de la Team GO Rocket, qui est également de retour après des mois de longue attente. Mais le hiatus de l’équipe dirigée par Giovanni touche à sa fin et, comme vous pouvez l’imaginer, cette créature de type Psy et Vol sera le dernier compagnon du chef de cette équipe de méchants. Nous vous expliquons comment le capturer.

Comment attraper Dark Lugia dans Pokémon GO (novembre 2021)

La première chose à dire est que cet événement dont son retour est couvert coïncide avec la Fête des Lumières. La Team GO Rocket sera de retour sur Pokémon GO ce mardi 9 novembre à 12h00 (heure locale). À partir de ce moment, les leaders Cliff, Sierra et Arlo utiliseront à nouveau des Pokémon sombres, tandis que Giovanni fera de même avec son redoutable Dark Lugia.

Pour capturer Dark Lugia, il faudra, dans un premier temps, obtenir un Super Radar Rocket (nous y sommes parvenus en battant les trois leaders de la Team GO Rocket dans les phases 15 et 16 de A Misunderstood Mischief, de la Season of Mischief). Nous l’expliquons ci-dessous. Pour créer le Super Radar Rocket, il est nécessaire que nous ayons préalablement fabriqué un Radar Rocket avec 6 composants mystérieux des recrues. Maintenant, trouvez Giovanni avec le Super Radar Rocket équipé et défiez-le. Si vous battez Giovanni, ils auront une rencontre garantie avec Dark Lugia.

Dark Lugia revient dans Pokémon GO :

Nouvelles missions Mischief incompris (Season of Mischief)

Phase 15 sur 16 :

Éliminez 5 recrues de la Team GO Rocket : un Radar Rocket.

Battez 3 leaders de la Team GO Rocket : 1 Super Radar Rocket.

Vaincre Giovanni : 1 œuf porte-bonheur.

Récompenses : rencontre avec Absol, 40 Houndoom Mega Energy ; 2 Baies de Frambu dorées.

Phase 16 sur 16 :

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Récompenses : rencontre avec Dusknoir, 20 bonbons Hoopa, 1 pièce étoile.

