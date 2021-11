Le télégramme devient payant, mais seulement dans ce cas

La dernière nouveauté arrivée sur la plateforme diffère radicalement du chemin parcouru par le rival WhatsApp du groupe Meta : il s’agit d’une version payante de l’application, dont le fondateur a prévu qu’elle fournira un petit abonnement et sera dédiée à une gamme d’utilisateurs particuliers.

La plate-forme de messagerie Telegram a toujours rivalisé avec WhatsApp en introduisant des fonctionnalités de pointe que les développeurs du groupe Meta se sont ensuite inspirées pour les intégrer également dans leur application. La dernière actualité à venir diffère cependant radicalement du chemin parcouru par WhatsApp : il s’agit d’un service de diffusion publicitaire dédié aux chaînes Telegram, qui a déjà diffusé des annonces ciblées à partir de ces heures sans affecter les discussions individuelles ou de groupe.

Comment fonctionne la publicité sur Telegram

D’un certain point de vue, la nouveauté ne devrait pas avoir un impact dévastateur sur l’expérience d’utilisation de l’application pour la plupart des gens. D’après ce qui a été précisé par le fondateur de l’application Pavel Durov, les publicités n’apparaîtront qu’au sein de grandes chaînes suivies par plus d’un millier de personnes, là où avant le même type d’activité était peut-être mené de manière « traditionnelle » par les administrateurs utilisant bots : dans ces espaces, les annonceurs pourront désormais entrer avec des publicités qui apparaîtront de temps en temps en marge des communications normales. Toutes les autres sections de l’application resteront inchangées.

Confidentialité protégée

La confidentialité n’est pas menacée, car les publicités ne fonctionneront pas comme sur les plateformes Meta ou Google. Autrement dit, Telegram n’exploite pas les activités des utilisateurs pour les profiler et proposer aux entreprises d’atteindre les personnes les plus en phase avec leur cible idéale, mais leur donne plutôt la possibilité de choisir les canaux sur lesquels se montrer. Par exemple, un groupe intéressé par la promotion des crypto-monnaies jettera un coup d’œil sur les canaux traitant de ce sujet, atteignant les utilisateurs déjà intéressés par le sujet sans qu’il soit nécessaire que leurs profils soient disponibles.

La version payante

Durov a également annoncé son intention d’introduire certaines options d’ici la fin du mois pour permettre aux utilisateurs de ne pas être ciblés par aucune sorte de publicité officielle. Le premier est un abonnement périodique, dont le fondateur prévoyait qu’il serait bon marché ; le second est un filtre publicitaire dédié aux channel managers, qui en payant une somme non déclarée pourront « protéger » leur chaîne des publicités, offrant à leurs utilisateurs une meilleure expérience utilisateur et faisant de cette fonctionnalité un différenciateur vis-à-vis des chaînes concurrentes.