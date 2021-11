Finale des Mondiaux 2021 ; DWG Kia VS Edward Gaming ; date, heure et comment regarder en ligne

Le Mondial 2021 entre dans son dernier match : la grande finale. Les demi-finales nous ont laissé les deux meilleures équipes de la planète dans League of Legends. DWG Kia et Edward Gaming se disputeront le trône le samedi 6 novembre prochain, à partir de 13h00 (CET).

Comment regarder la finale de la Coupe du monde de League of Legends en ligne ?

Comme ce fut le cas pour la phase de poules et les demi-finales, la Professional Video Game League (LVP) diffusera l’intégralité de la finale en clair sur sa chaîne Twitch. L’organisation a la collaboration d’Ibai Llanos, qui présentera et racontera l’événement comme nous en avons l’habitude. Le spectacle est assuré. Ce sera le meilleur des 5.

Date et heure du crossover DWG Kia vs Edward Gaming

Le match entre DWG Kia vs Edward Gaming aura lieu le samedi 6 novembre, et voici leurs horaires en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis :

Espagne (heure française) : à 13h00

Espagne (Îles Canaries) : à 12h00

Argentine : à 08h00

Bolivie : à 07h00

Brésil : à 08h00

Chili : à 07h00

Colombie : à 06h00

Costa Rica: à 05:00 heures

Cuba : à 07h00

Equateur : à 06h00

El Salvador : à 05:00 heures

États-Unis (Washington DC) : à 07h00

États-Unis (PT) : à 04h00

Guatemala: à 05:00 heures

Honduras: à 05:00 heures

Mexique : à 06h00

Nicaragua : à 05:00 heures

Panama : à 06h00

Paraguay : à 07h00

Pérou : à 06h00

Porto Rico : à 07h00

République dominicaine : à 07h00

Uruguay : à 08h00

Vénézuela : à 06h00

Source : LoLeSports