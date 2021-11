Microsoft abandonne OneDrive pour Windows 7 et Windows 8.1

Tant Windows 7 dans son canal de mises à jour étendues pour les entreprises, que Windows 8.1 a environ 1 an de support restant. Et comme la prise en charge des deux systèmes prend fin, Microsoft interrompt ses différents services pour ceux-ci. C’est maintenant au tour de OneDrive, le service de stockage en ligne de Microsoft.

OneDrive cessera de fonctionner sous Windows 7, 8 et 8.1 à partir de mars 2022

Aujourd’hui, Microsoft a annoncé qu’à compter du 1er janvier, il cesserait de fournir des mises à jour à OneDrive pour Windows 7, 8 et 8.1. À compter du 1er mars 2022, l’application arrêtera de synchroniser les fichiers avec le cloud, elle perdra donc toutes ses fonctionnalités.

Dans le cas de Windows 8.1, il s’agit d’un changement assez intéressant puisque Windows 8.1 est toujours pris en charge jusqu’au 10 janvier 2023. Une caractéristique clé de Windows 8.1 lors de son lancement était l’intégration de OneDrive, il semble donc que certaines parties du système d’exploitation puissent s’arrêter. travailler comme la fin des approches de soutien.

Dans le cas de Windows 7 et Windows 8.0, l’histoire est différente. Les deux versions de Windows n’ont plus de support de mise à jour, et dans le cas de Windows 7, il n’a qu’un support prolongé jusqu’au 10 septembre 2023, exclusivement pour les entreprises qui paient pour un tel support. Nous supposons que cette modification n’affectera que les versions personnelles de OneDrive et non OneDrive for Business, qui est l’édition utilisée dans les entreprises qui est incluse dans Microsoft 365.

Microsoft recommande de mettre à niveau les PC exécutant toujours Windows 7 ou 8.1 vers des systèmes d’exploitation pris en charge plus modernes, tels que Windows 11. Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Windows 10, bien que nous vous informions que la prise en charge se terminera en 2025.