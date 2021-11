Apple Mac Pro 3nm SoC emballant jusqu’à 40 cœurs de processeur en bonne voie pour 2023

L’avant-garde : le nouveau PDG d’Intel souhaitera peut-être regagner les affaires d’Apple au fil du temps, mais ce dernier va de l’avant avec un silicium plus puissant qui lui est propre. Il ne faudra pas longtemps avant qu’il dispose d’un matériel de qualité poste de travail qui couvre à la fois les tâches de calcul et graphiques à usage général et les tâches d’apprentissage automatique.

Apple est maintenant à mi-chemin de sa transition prévue vers le silicium personnalisé auto-conçu, mais la société ne veut pas nécessairement abandonner les puces Intel et AMD. Les chipsets M1, M1 Pro et M1 Max ne sont que le début de ce voyage, mais ils ont déjà réussi à impressionner dans le département des performances par watt par rapport aux solutions CPU + GPU similaires du monde x86.

Selon un rapport de The Information, le géant de Cupertino travaille dur pour développer des systèmes sur puce encore plus puissants des séries M de deuxième et troisième générations, nommés Ibiza, Lobos et Palma. Le premier sera le successeur direct du SoC M1 qui alimente le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini.

Le chipset « M2 » sera fabriqué par TSMC à l’aide d’un nœud de processus amélioré de 5 nm, il ne s’agira donc pas d’une mise à niveau significative en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport au SoC M1. Apple prévoit d’introduire une variante M2 avec deux matrices, qui offrira plus de performances sur les Mac de bureau. Apple aurait enregistré la conception des SoC M2 en avril 2021, donnant de la crédibilité aux informations selon lesquelles la société pourrait dévoiler un MacBook Air basé sur M2 l’année prochaine.

Les choses deviennent plus intéressantes en parlant de la troisième génération d’Apple Silicon, qui devrait débarquer dès 2023. Certaines de ces nouvelles puces seraient fabriquées à l’aide du nœud de processus 3 nm de TSMC et comporteront jusqu’à quatre matrices. En d’autres termes, ils contiendront jusqu’à 40 cœurs de processeur dans un seul package, tandis que le Mac Pro actuel d’Apple ne peut être configuré qu’avec un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs.

Les rapports de l’année dernière ont affirmé qu’Apple lancerait un autre Mac Pro basé sur Intel en 2022 qui pourrait comporter des processeurs Intel Xeon W-3300. Une telle décision pourrait avoir du sens car le MacBook Pro 13 basé sur M1 a coexisté avec la version basée sur Intel pendant plusieurs mois.

Dans l’ensemble, il semble que la relation d’Intel avec Apple soit sur sa dernière étape. Il ne faudra pas longtemps avant que Cupertino dispose d’un matériel de qualité poste de travail qui couvre à la fois les graphiques et l’informatique à usage général. La société de Cupertino économise déjà des milliards en abandonnant le matériel Intel et AMD. Il semble qu’il puisse également mener dans le département des performances par watt dans les années à venir.