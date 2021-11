Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl : comment obtenir le Platinum Set

À quelques semaines de la première de Pokémon Shining Diamond et Shimmering Pearl sur Nintendo Switch, ceux qui souhaitent obtenir les remakes des premières éditions de la région de Sinnoh pourront s’habiller avec les costumes de Leon et Maya dans le édition de Pokémon Platine. Nous vous expliquons comment obtenir ces costumes pour personnage masculin et féminin, disponibles pour une durée limitée.

Cela peut vous intéresser :

Nous pouvons visiter les grottes souterraines avec des amis en mode multijoueur local ou en ligne.

Comment obtenir l’ensemble Platinum dans Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl

Pour obtenir le Platinum Set dans Pokémon Shiny Diamond et Shining Pearl, il suffira d’acheter notre exemplaire du jeu (indistinctement l’un des deux) et de s’assurer d’avoir une connexion Internet sur notre Nintendo Switch ; Il n’est pas nécessaire d’être abonné à Nintendo Switch Online.

Lancez Pokémon Shiny Diamond / Shimmering Pearl et accédez à Mystery Gift depuis le menu une fois le jeu lancé. Cliquez ensuite sur Recevoir en ligne d’ici le lundi 21 février 2022. Une fois que vous avez le Platinum Set, vous pouvez changer de vêtements dans le magasin de vêtements Metronomoda à Ciudad Rocavelo.

Il faut dire que la fonction Cadeau Mystérieux n’est débloquée qu’après avoir avancé environ les deux premières heures de jeu, The Pokémon Company avance sur le portail web officiel. De plus, le jeu doit être mis à jour vers la version la plus récente.

La mallette du professeur Serbal et les Starly sont de retour. Turtwig, Chimchar ou Piplup, c’est le point.

Pokémon revient dans la région de Sinnoh ce 19 novembre

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sortiront dans les magasins au format physique et numérique ce 19 novembre 2021 pour Nintendo Switch. Ce ne sera que le 28 janvier 2022 que notre périple commencera dans la région d’Hisui, l’antique Sinnoh, avec Pokémon Legends Arceus. Une nouvelle étape, avec des environnements ouverts et un gameplay RPG d’action ; bien que sans abandonner les combats au tour par tour.

Origine | Pokémon Diamant Perle