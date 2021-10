Demi-finales du Mondial LoL 2021 : DWG Kia contre T1 ; programme et comment regarder en ligne

Le Mondial 2021 est sur le point d’entamer ses demi-finales tant attendues. Les quatre meilleures équipes de League of Legends de la planète s’affronteront. L’objectif? Procurez-vous l’un des deux billets pour la grande finale du 6 novembre. Gen.G, Edward Gaming, DWG Kia et T1 s’affronteront tous pour le tout.

Comment voir la première demi-finale ?

Le premier match de la demi-finale sera joué par DWG Kia contre T1. Comme d’habitude jusqu’à présent, il sera diffusé en Espagne par la Ligue professionnelle du jeu vidéo (LVP) sur sa chaîne officielle Twitch. Restez très près de la chaîne si vous voulez voir le reste des jeux restants.

Date et heure de la traversée DWG Kia vs T1

Le match entre DWG Kia vs T1 aura lieu le samedi 30 octobre, et voici leurs horaires en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis :

Espagne (heure française) : à 14h00

Espagne (Îles Canaries) : à 13h00

Argentine : à 09h00

Bolivie : à 08h00

Brésil : à 09h00

Chili : à 08h00

Colombie : à 07h00

Costa Rica : à 06h00

Cuba : à 08h00

Equateur : à 07h00

Salvador : à 06h00

États-Unis (Washington DC) : à 08h00

États-Unis (PT) : à 05h00

Guatemala : à 06h00

Honduras : à 06h00

Mexique : à 07h00

Nicaragua : à 06h00

Panama : à 07h00

Paraguay : à 08h00

Pérou : à 07h00

Porto Rico : à 08h00

République dominicaine : à 08h00

Uruguay : à 09h00

Venezuela : à 07h00

La source: LoL Esports