De la « bombe à eau » à la Medicane : les événements extrêmes déclenchés par le changement climatique

Les températures de plus en plus élevées dues au changement climatique accumulent beaucoup d’énergie dans les systèmes atmosphériques, qui est déversée au sol par des phénomènes météorologiques de plus en plus intenses et fréquents, augmentant considérablement le danger. A cause de nous les tempêtes, les inondations, les tornades et les cyclones (comme la Medicane) à l’avenir seront plus nombreux et destructeurs.

L’augmentation de la violence et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes figurent parmi les conséquences les plus importantes du changement climatique. En fait, pris individuellement, ces événements atmosphériques – même particulièrement sévères – se sont toujours produits, il n’y avait donc pas besoin du « fusible » du réchauffement climatique pour les manifester. Cependant, comme l’explique sur la fanpage le Dr Marina Baldi, climatologue à l’Institut de bioéconomie du Conseil national de recherches (CNR-IBE), le changement climatique a la capacité d’influencer l’intensité et le nombre de phénomènes météorologiques, les rendant ainsi plus dangereux. et destructeur. Le professeur Jason Furtado, professeur de météorologie à l’université de l’Oklahoma, a comparé avec une métaphore élégante la météo à l’humeur d’une personne, qui change rapidement selon les circonstances, tandis que le climat peut être associé à sa personnalité dont les variations sont beaucoup plus lentes et liées à l’accumulation d’expériences. En d’autres termes, les phénomènes liés au temps sont limités dans le temps et dans l’espace, alors que le climat embrasse des processus de plusieurs années voire décennies. Les événements déclenchés par le changement climatique sont dus à des températures de plus en plus élevées, qui accumulent beaucoup plus d’énergie dans les systèmes atmosphériques, par la suite cette énergie est déchargée avec plus de fréquence et de violence. Voici une liste des phénomènes atmosphériques les plus problématiques liés au réchauffement climatique.

Bombe à eau et tempête

Ces dernières années, en lisant les journaux ou en écoutant les informations, il y a de plus en plus de références aux fameuses « bombes à eau » déclenchées par le changement climatique. De quoi s’agit-il exactement ? Tout d’abord, il n’y a rien de scientifique dans cette terminologie, qui n’apparaît pas dans les ouvrages spécialisés. Il s’agit en fait d’un néologisme d’origine journalistique issu de la traduction libre du terme anglo-saxon « cloudburst », qui définit les tempêtes. En termes simples, la bombe à eau n’est rien de plus qu’une tempête particulièrement violente, caractérisée par une chute de pluie extrême qui peut inonder, déborder les rivières et causer de graves dommages aux choses et aux personnes. La classification des précipitations, comme expliqué dans le Manuel de météorologie, est liée à la quantité qui tombe dans une période de temps donnée, le diamètre des gouttes, la vitesse de chute au sol (mètres par seconde) et la densité dans le atmosphère. Pour donner un exemple pratique, les fortes pluies ont un taux de chute compris entre 6 et 9 millimètres par heure ; un diamètre de goutte compris entre 1,5 et 2 millimètres ; une vitesse de chute au sol de 5 mètres par seconde et une densité dans l’atmosphère de 833 milligrammes par mètre cube. Une tempête, en revanche, a un taux de chute de plus de 30 millimètres par heure ; un diamètre de goutte de 3 millimètres ; une vitesse de chute au sol de 8 mètres par seconde et une densité dans l’atmosphère de 5 401 milligrammes par mètre cube. Des orages particulièrement violents peuvent avoir un taux de chute beaucoup plus important, voire des centaines de millimètres par heure, de plus il faut garder à l’esprit que quelques millimètres de pluie sur une courte période de temps suffisent pour causer des problèmes importants. Toutes ces conditions sont appelées familièrement « bombes à eau », généralement liées à des inondations, des inondations, des dommages aux tuyaux, etc. Malheureusement, dans un pays caractérisé par une instabilité hydrogéologique comme le nôtre, il y a aussi de nombreuses victimes.

Inondation

Comme le précise l’Institut supérieur de recherche et de protection de l’environnement (ISPRA), une inondation est « l’inondation temporaire de zones qui ne sont habituellement pas recouvertes d’eau ». Les inondations peuvent être déclenchées par des rivières, des ruisseaux, des canaux et des lacs. Pour les zones côtières, précise l’ISPRA, la mer peut également être impliquée. Les violentes tempêtes ou bombes à eau sont parmi les principales causes d’inondations en Italie. On se souvient de la violente inondation à Florence du 4 novembre 1966 qui fit 34 morts ; l’inondation de Messine le 1er octobre 2009 qui a coûté la vie à 36 personnes ; la crue du Spezzino et de la Lunigiana le 25 octobre 2011 avec 13 morts, provoquée par plus de 500 mm de pluie en 6 heures environ ; l’inondation en Sardaigne du 18 novembre 2013 avec 18 morts et celle qui a frappé la province de Catane et Syracuse ces derniers jours, avec trois victimes. Les inondations ont toujours eu lieu, mais comme indiqué, en raison du changement climatique, elles peuvent être de plus en plus fréquentes et dévastatrices, comme celle qui a tué des centaines de personnes en Allemagne cet été.

Tornade ou tornade

Un tourbillon ou une tornade (c’est la même chose), comme l’explique le capitaine Paolo Sottocorona au Centrometeo, « est une colonne d’air, visible ou non, qui tourne violemment sous un nuage orageux (cumulonimbus), et qui atteint le sol ». Les cumulonimbus se développent dans des conditions d’instabilité atmosphérique importante – comme celle catalysée par le changement climatique – et sont généralement associés à de violents orages, qui, dans leur pire forme, sont appelés supercellules. Les tornades naissent au cœur des cumulonimbus et le diamètre de leur base peut aller de 100 à mille mètres (même la hauteur est variable dans une même gamme). La vitesse des vents détermine la force et la destructivité d’une tornade ou d’une tornade, telles que mesurées par l’échelle de Fujita. Elle va de la forme faible (EF0), avec des vents caractérisés par une vitesse comprise entre 105 et 137 kilomètres par heure, à la forme catastrophique (EF5), dont les vents dépassent 322 kilomètres par heure. Les tornades les plus dévastatrices qui se produisent aux États-Unis peuvent avoir des vents de plus de 500 kilomètres par heure. Ils durent généralement relativement peu de temps, mais peuvent causer d’énormes dégâts. La «tornade des trois États» qui a frappé l’Illinois, le Missouri et l’Indiana en 1925 a duré environ 3 heures et a tué 700 personnes sur les 350 kilomètres parcourus. Comme expliqué sur la fanpage par le Dr Marina Baldi, en Italie, la période au cours de laquelle les tornades se forment le plus souvent se situe entre juin et septembre (à la fois marine et terrestre). Des étés avec des températures de plus en plus élevées catalysent la fréquence et l’intensité de ces phénomènes, devenus beaucoup plus dangereux que ceux qui se sont produits il y a quelques décennies.

Cyclone, ouragan, typhon et Medicane

Parmi les phénomènes atmosphériques les plus puissants de tous figurent les cyclones tropicaux, qui se développent généralement au-dessus des océans dans des conditions spécifiques, telles que celles trouvées dans les zones de basse pression avec des températures d’eau de mer d’au moins 26 ° C. Il s’agit en fait de la rencontre entre les grandes masses d’air chaud qui montent de la mer et celle froide qui descend du sommet des nuages ​​orageux (provenant de la condensation de la vapeur d’eau) pour donner vie aux cyclones, dont l’aspect tourbillonnant impressionnant est lié à la force de la gravité et la rotation de la Terre. Les cyclones prennent un nom différent en fonction de leur origine géographique : ils sont appelés ouragans lorsqu’ils se forment sur l’océan Atlantique Nord et dans une partie du Pacifique ; les typhons dans le reste du Pacifique, l’océan Indien et la mer de Chine ; et Medicane lorsqu’elles poussent exceptionnellement en Méditerranée. Le nom Medicane dérive en fait de la fusion de la Méditerranée et de l’ouragan (ouragan), et signifie donc ouragan méditerranéen. Comme les autres cyclones, la Medicane se caractérise par des vents et des pluies très forts, qui peuvent causer de graves dégâts et un nombre important de victimes. Les cyclones tropicaux sont également classés en fonction de la vitesse des vents. Entre 63 et 117 kilomètres par heure, il y a une « simple » tempête tropicale, à partir de 118, vous entrez dans les différentes catégories de cyclones tropicaux. La catégorie 1 a des vents entre 118 et 153 kilomètres par heure; le 2 de 154 à 177 kilomètres par heure ; le 3 de 178 à 208 kilomètres par heure ; le 4 de 209 à 251 kilomètres par heure ; et 5, le plus catastrophique, identifie tous les cyclones avec des vents supérieurs à 252 kilomètres par heure.