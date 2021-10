FNCS Fortnite Saison 8 – Demi-finales : dates, heures et comment obtenir des drops Twitch

Les demi-finales des FNCS, les Fortnite Champion Series de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2 se déroulent du 28 au 29 octobre 2021. Des prix gratuits peuvent être obtenus grâce aux drops de Twitch pour regarder certaines chaînes lorsqu’elles diffusent en direct cet événement . Juste en dessous, nous vous expliquons quoi faire pour gagner ces récompenses :

Fortnite FNCS Demi-finales Chapitre 2 – Saison 8 : dates et heures

Écran de chargement « Cubic Combat », récompense exclusive des drops FNCS Twitch de la saison 8 de Fortnite

Les dates et heures des demi-finales FNCS de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite sont les suivantes :

28/10/21 Session 1 : de 18h00 CEST à 20h00 CEST.

28/10/21 Session 2 : de 22h00 CEST à 12h00 CEST.

29/10/21 Session 1 : de 19h00 CEST à 22h00 CEST.

29/10/21 Session 2 : de 19h15 CEST à 22h15 CEST.

Fortnite Saison 8 : comment regarder les demi-finales FNCS en direct

Pour voir les demi-finales FNCS de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite en direct et en direct, c’est Twitch. Toutes les émissions seront diffusées en direct dans toutes les langues, et vous pouvez les regarder sur watch.fortnite.com. Une autre option consiste à consulter la liste des flux en direct Twitch avec des gouttes activées et à entrer l’un d’entre eux.

Comment obtenir des récompenses en regardant Fortnite FNCS avec Twitch Drops

Récompenses Twitch Drop FNCS du chapitre 2 de Fortnite – Saison 8

En regardant au moins 15 minutes de n’importe quel FNCS Twitch en direct dont les drops sont activés aux dates et heures indiquées, nous pouvons obtenir les récompenses suivantes :

FNCS 2: 8 Emote

Écran de chargement de combat cubique

FNCS Spirit Graffiti

Accessoire de randonnée numéro un (et tous ses styles supplémentaires, y compris un nouveau violet)

Notez également que, pour réclamer les récompenses, nous devons avoir connecté notre compte Twitch à notre compte Epic Games. Pour ce faire, nous allons à cette section de la bande. De plus, nous devrons nous rendre sur la page d’inventaire de Twitch pour réclamer les récompenses ; la prochaine fois que nous nous connecterons à Fortnite, nous les aurons.

Calendrier FNCS du chapitre 2 de la saison 8 de Fortnite

Les dates et heures du reste du tournoi Fortnite Chapter 2 – Season 8 FNCS sont les suivantes :

