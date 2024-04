Tenter de créer Dieu, voilà ce que tenteraient avec l’IA selon un expert important

Le PDG de Mistral AI, l’intelligence artificielle française, serait derrière ces déclarations dans lesquelles il se montre critique envers l’intelligence artificielle générale

L’objectif de nombreuses entreprises est d’atteindre l’AGI | Image créée par IA

L’IA a fait des déclarations incroyablement importantes au cours des dernières années depuis la sortie de ChatGPT-3. Pendant ce temps, toutes les entreprises semblent avoir été à la recherche d’une licorne, c’est-à-dire l’intelligence artificielle générale, au point qu’elle est soupçonnée d’avoir été la cause du départ de Sam Altman d’OpenAI lors des semaines complexes de l’automne dernier pour l’entreprise.

Cependant, un expert semble maintenant s’être démarqué de ce type de théories avec une série d’arguments assez intéressants dans lesquels il considère que l’intelligence artificielle générale pourrait être une exagération.

Un point de vue différent dans le monde de l’IA

Arthur Mensch est le PDG de Mistral AI, la société d’IA la plus puissante d’Europe, basée en France. Il est ancien scientifique chez Google Deepmind, où il s’est formé en tant qu’expert en IA avant de fonder Mistral AI avec Timothée Lacroix et Guillaume Lample, des chercheurs en IA de Meta. Ainsi, ils se sont positionnés comme l’entreprise d’IA la plus ambitieuse d’Europe, ce qui leur a permis de conclure d’importants accords avec des gouvernements, y compris celui de leur pays, la France.

Il a profité d’une interview avec le New York Times pour critiquer les autres développeurs d’IA et le concept d’intelligence artificielle générale (AGI), qu’il considère comme étant en train de « créer Dieu ».

Toute la rhétorique autour de l’AGI consiste à créer Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je suis un athée convaincu. Je ne crois donc pas en l’AGI.

Cela a du sens puisqu’ils essaient de créer une conscience supérieure à la nôtre et absolument parfaite, ce qui serait dans des termes religieux précisément Dieu. Ce n’est qu’une figure métaphorique dans les déclarations de Mensch, mais la formulation est intéressante car elle montre les difficultés de créer l’AGI d’un point de vue plus novateur.

Pour de nombreux experts, l’AGI est pratiquement impossible et est plutôt une campagne de marketing qu’une réalité. Cependant, Mensch estime que l’IA continuera à avancer à pas de géant et que le marché du travail connaîtra un changement incroyable qui obligera les personnes à se former de manière substantielle. Il a fixé une date approximative de deux ans pour que cela se produise.

L’hiver de l’IA

L’AGI est devenue l’une des ambitions les plus particulières du développement de l’IA, mais en réalité, elle ne doit pas nécessairement être réalisée. Selon les grands gourous de cette industrie, c’est un objectif inévitable que nous devons atteindre.

En réalité, pour beaucoup d’autres, il s’agit d’une campagne de marketing visant à freiner l’arrivée d’un refroidissement des investissements et de l’hiver ultérieur de l’IA. C’est pourquoi de nombreuses personnes l’ont jugée comme quelque chose de très discutable et confus car chaque expert l’évalue de manière très différente.