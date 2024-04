Microsoft effacera WordPad avec la prochaine mise à niveau de Windows 11

En un mot: Microsoft a clairement indiqué que WordPad allait être retiré du marché. Un document récemment publié présente un calendrier précis pour l’arrêt du logiciel de longue date, indiquant que sa disparition pourrait survenir plus tôt que prévu.

Microsoft a annoncé la dépréciation de WordPad en septembre 2023, précisant que le traitement de texte de base de Windows ne recevrait plus de mises à jour. Par la suite, WordPad a été complètement supprimé de la version préliminaire 26040 de Windows 11. Désormais, la société divulgue des détails sur comment et quand le programme sera progressivement supprimé des outils logiciels intégrés de Windows.

Selon un article récemment publié par Microsoft concernant les ressources pour les fonctionnalités obsolètes, WordPad sera éliminé de toutes les éditions prises en charge de Windows à partir de Windows 11 version 24H2 et Windows Server 2025. Windows 11 24H2, la prochaine mise à jour majeure pour Windows 11, devrait sera mis à la disposition des utilisateurs au cours du second semestre 2024.

Microsoft a expliqué aux professionnels de l’informatique que trois fichiers binaires différents associés à WordPad seront supprimés dans le cadre du processus de suppression du logiciel. Cette liste comprend wordpad.exe, wordpadfilter.dll et write.exe. Par conséquent, les programmeurs devraient s’abstenir d’implémenter une dépendance directe sur ces binaires et sur la « marque » WordPad elle-même.

Une fois WordPad supprimé, Windows n’aura plus de lecteur par défaut intégré pour les documents au format texte enrichi. Redmond suggère aux utilisateurs de passer à Microsoft Word pour les tâches de traitement de texte complexes ou au Bloc-notes pour les documents en texte brut (.txt). Si le Bloc-notes fait toujours partie intégrante de Windows, Microsoft Word est un logiciel commercial, alors que WordPad était disponible sans frais supplémentaires.

WordPad a été initialement introduit avec Windows 95 en tant que remplacement riche en fonctionnalités du traitement de texte de base inclus dans Windows depuis l’ère Windows 1.x (écriture). Microsoft a continuellement mis à jour et amélioré le programme avec chaque édition ultérieure de Windows, en introduisant des fonctionnalités « modernes » telles que la prise en charge d’Unicode (Windows XP), la prise en charge des fichiers Word DOC (Vista) et une interface utilisateur de style ruban (Windows 7).

Le marché actuel des outils de traitement de texte offre un large choix, notamment des services en ligne gratuits et des alternatives open source entièrement hors ligne comme LibreOffice. Parallèlement à WordPad, les prochaines mises à jour de Windows 11 (ou la prochaine édition supposée de Windows) rendront obsolètes VBScript, qui sera disponible en tant que fonctionnalité facultative à la demande avant d’être retiré, ainsi que les protocoles TLS 1.0 et TLS 1.1, et Microsoft. Outil de diagnostic pris en charge.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :