Fortnite: comment obtenir gratuitement la pioche Faux de minuit

Epic Games a annoncé une nouvelle promotion pour Fortnite. En échangeant des cartes V-Bucks dans les pays participant à la promotion, les joueurs pourront obtenir gratuitement le nouveau pioche appelé Faux de Minuit. Dans cette actualité, nous vous expliquerons en détail tout ce que vous devez faire pour obtenir gratuitement la pioche:

En quoi consiste la promotion de la pioche Faux de Minuit dans Fortnite et comment participer

Cette promotion Fortnite consiste à échanger un code provenant d’une carte V-Bucks Fortnite entre le 18/03/2024 et le 14/04/2024, afin d’obtenir gratuitement le nouveau pioche Faux de Minuit. Les étapes à suivre sont les suivantes :

Nous pouvons obtenir gratuitement la pioche Faux de Minuit en échangeant des cartes V-Bucks Fortnite pendant la durée de la promotion

Nous achetons une carte V-Bucks Fortnite d’un montant quelconque dans un store agréé dans l’un des pays participants. Ici, vous trouverez une liste complète des pays et des commerçants qui les vendent. Nous introduisons le code des V-Bucks ici après nous être connectés à notre compte Fortnite/Epic Games. N’oubliez pas que la promotion commence le 18 mars 2024 et se termine le 14 avril 2024. C’est tout ! Si nous avons effectué cette opération pendant la promotion, en plus d’ajouter les V-Bucks de la carte à notre compte, nous obtenons également gratuitement la pioche Faux de Minuit.

Pour des raisons évidentes, il est nécessaire d’avoir un compte Fortnite/Epic Games pour participer à cette promotion, car la pioche Faux de Minuit sera liée à l’inventaire du jeu de ce compte afin que nous puissions en profiter lorsque nous jouons.

Un aperçu de près de la pioche Faux de Minuit de Fortnite

Cependant, il faut noter que la pioche Faux de Minuit n’est pas une offre exclusive de cette promotion et il est possible qu’elle arrive en boutique quotidienne plus tard.

Liste des pays où la promotion de la pioche Faux de Minuit de Fortnite est disponible

Il est seulement possible d’obtenir la pioche Faux de Minuit dans Fortnite grâce à cette promotion dans les pays suivants :

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Canada

France

États-Unis

Irlande

Italie

Japon

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Kingdom-Uni

Qu’est-ce que les pioches de Fortnite ? À quoi servent-elles ?

Les pioches de Fortnite sont l’outil de récolte de notre personnage. Elles n’ont aucun effet pratique au niveau du jeu et sont simplement des objets skins. Avoir des pioches différentes dans Fortnite fait en sorte que notre personnage ait différents aspects pour l’outil utilisé pour frapper et récolter des matériaux en détruisant les différents objets de l’environnement.

La pioche de Fortnite est l’outil de récolte utilisé par notre personnage. Différentes pioches donnent une apparence différente

