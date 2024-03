Les derniers SSD d’entrée de gamme de Western Digital offrent des performances décentes mais il y a un hic

Soucieux du budget : Western Digital a introduit une nouvelle gamme de SSD offrant des performances élevées et une grande fiabilité sans se ruiner. Destiné aux ordinateurs grand public, le SSD PC SN5000S NVMe utilise la mémoire 3D QLC NAND de la société pour réduire les coûts tout en offrant des vitesses de lecture et d’écriture raisonnables pour un usage quotidien.

Les derniers SSD grand public de Western Digital sont dotés de la NAND 3D de nouvelle génération de l’entreprise et de son dernier contrôleur interne. Ils sont dotés de la technologie PCIe Gen4X4 et seront disponibles dans les formats M.2-2230 et M.2-2280.

Les nouveaux SSD offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 6 000 Mo/s, tandis que les vitesses d’écriture séquentielle vont jusqu’à 5 600 Mo/s pour le modèle 2 To. Le SKU de base de 512 Go va jusqu’à 4 200 Mo/s. La société revendique des IOPS en lecture et en écriture aléatoires allant respectivement jusqu’à 750 000 et 900 000 pour le modèle haut de gamme de 2 To.

Même si les niveaux de performances n’ont rien d’extraordinaire par rapport aux SSD haut de gamme, ils restent nettement supérieurs à ce que la plupart des autres disques d’entrée de gamme dotés de capacités similaires ont à offrir.

Le SKU de 2 To a une endurance en écriture annoncée de 600 To, tandis que le 1 To en a 300 et le 512 Go en a 150. Ces chiffres suggèrent que les niveaux d’endurance des trois modèles sont inférieurs, avec les disques SN770 (WD Black) de la société. offrant jusqu’à 1 200 TBW d’endurance en écriture. Malheureusement, les chiffres annoncés pour les modèles 1 To et 512 Go sont encore inférieurs à ceux de certains SSD d’entrée de gamme concurrents.

Côté firmware, les disques PC SN5000S prennent en charge des algorithmes de cryptage avancés et les technologies TCG Opal 2.02 et Pyrite v2.01, garantissant la sécurité des données utilisateur. Les disques offrent également une sécurité RSA-3K et SHA-384 pour une protection supplémentaire, tandis qu’une partition de démarrage dédiée intégrée offre une plus grande tranquillité d’esprit.

Dans l’ensemble, les disques PC SN5000S offrent une option décente pour les personnes recherchant des SSD d’entrée de gamme à faible coût, mais de meilleures options sont disponibles. Cela dit, en fonction de leur prix, la nouvelle gamme pourrait encore être un succès. Western Digital n’a pas encore annoncé ses prix, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient abordables, ce qui les rend relativement attrayants pour les personnes souhaitant un disque de stockage bon marché avec des performances décentes.

