Histoire de Paolo Coletti, le professeur universitaire qui quitte son travail pour se consacrer uniquement aux réseaux sociaux

Dans ses vidéos informatives sur YouTube, le chercheur universitaire en finance computationnelle traite de la programmation, des instruments financiers et de l’épargne. Les plus regardées ont même plus de 100 000 vues : Coletti a décidé de quitter le monde académique pour devenir un youtubeur à temps plein.

PAOLO COLETTI | Capture d’écran d’une de ses vidéos YouTube

Une des règles d’or pour se démarquer de la foule de créateurs de contenu qui publient quotidiennement des milliers de contenus sur le web – pas seulement sur les réseaux sociaux mais aussi sur des plateformes comme YouTube – est d’être spécialisé. Plus le sujet dont vous vous occupez est spécifique, plus grandes sont les chances d’atteindre une part d’utilisateurs. Bien sûr, cela ne suffit pas à lui seul pour avoir « du succès », mais c’est certainement un bon point de départ.

C’est probablement grâce à cet ingrédient que les vidéos publiées sur YouTube par Paolo Coletti ont progressivement conquis un nombre toujours plus élevé de vues, même au-delà des 100 000. Et pourtant – ou peut-être justement à cause de cela – les sujets dont il traite ne sont pas si simples. En tant que chargé de cours à l’Université de Bolzano, où il est chercheur en finance computationnelle, il fait de la vulgarisation sur ces sujets dans ses vidéos sur YouTube : finance, stratégies d’investissement et technologies cryptomonnaies. Aujourd’hui, il est prêt à quitter le monde académique pour devenir un youtubeur à temps plein.

De professeur d’université à youtubeur

Dans le Corriere del Trentino, Coletti a raconté son histoire : né à Bolzano, après un doctorat en dynamique des fluides computationnelle à l’Université de Trento, Coletti entame sa carrière académique en enseignant l’informatique et l’analyse de données à la faculté d’économie. Aujourd’hui, à 54 ans, il est prêt à un changement radical, du moins en ce qui concerne sa carrière : il a décidé qu’à l’expiration de son contrat actuel avec l’Université de Bolzano en 2026, il ne le renouvellera pas pour se consacrer exclusivement à son travail sur YouTube.

Son parcours de youtubeur a commencé un peu par hasard : c’était en 2020, lorsque le professeur Coletti a décidé pour la première fois d’ouvrir une chaîne YouTube – qui compte aujourd’hui plus de 70 000 abonnés – où il téléchargeait des vidéos de ses cours universitaires. À l’époque, devenir youtubeur n’était certainement pas son objectif, ses vidéos étaient plutôt un moyen d’aider ses étudiants qui lui demandaient souvent de réexpliquer les mêmes choses.

Des mathématiques à la finance

Coletti a raconté que la finance était depuis toujours sa passion, puis une fois qu’il est entré dans le domaine de l’informatique computationnelle, cela est devenu également une partie de son travail. Ce sont précisément les premières vidéos consacrées à la finance, à l’épargne, aux instruments financiers tels que les ETF ou les BTP, qui ont obtenu des milliers de vues et lui ont fait réaliser que cette passion pouvait devenir une profession. Ainsi, Coletti a commencé à travailler pour créer un espace de vulgarisation plus structuré, où il traite différents sujets. Mais les vidéos qui ont le plus conquis les utilisateurs de YouTube sont celles où le professeur universitaire se filme en train de développer des logiciels.

Les raisons du choix

Coletti a expliqué qu’il y a plusieurs facteurs qui l’ont amené à prendre cette décision. Il y a des raisons bureaucratiques qui rendent les deux emplois incompatibles, en premier lieu l’impossibilité pour les fonctionnaires d’ouvrir une entreprise individuelle. Mais ce sont aussi d’autres besoins qui ont poussé le professeur universitaire à quitter le monde académique : le besoin de rythmes de travail plus conciliables avec la vie privée en est un.