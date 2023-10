Les appareils Qualcomm Snapdragon dépassent maintenant les 3 milliards à l’échelle mondiale

Les appareils Qualcomm Snapdragon dépassent désormais les 3 milliards dans le monde, marquant une étape importante pour l’entreprise. Les processeurs Snapdragon sont au cœur de nombreux appareils, offrant des expériences extraordinaires. Qualcomm a annoncé lors d’un discours d’ouverture aujourd’hui que le nombre d’appareils équipés de puces Snapdragon dans le monde dépasse les 3 milliards. Cela démontre la domination absolue de Qualcomm dans le domaine des équipements mondiaux. Qualcomm a déjà fait preuve de sa force dans le domaine du hardware. Son prochain objectif est donc de construire un écosystème système offrant une expérience « sans couture ». C’est pourquoi l’entreprise a lancé Snapdragon Seamless.

Brève histoire des processeurs Snapdragon

Les processeurs Snapdragon ont été introduits pour la première fois en 2007 par Qualcomm, une entreprise leader en semi-conducteurs et équipements de télécommunications. Le premier processeur Snapdragon était le QSD8250, qui était utilisé dans le smartphone HTC HD2. Depuis lors, Qualcomm a lancé plusieurs générations de processeurs Snapdragon, chacune avec des fonctionnalités et des capacités améliorées.

Fonctionnalités des processeurs Snapdragon

Les processeurs Snapdragon sont reconnus pour leurs performances exceptionnelles, leur efficacité énergétique et leur connectivité. Certaines des principales fonctionnalités des processeurs Snapdragon incluent :

Capacités d’IA : Les processeurs Snapdragon disposent de capacités d’IA. Cela leur permet d’effectuer des tâches complexes telles que la reconnaissance d’images, le traitement du langage naturel et la reconnaissance vocale. La dernière puce Snapdragon 8 Gen 3 peut traiter plus de 20 jetons par seconde pour les modèles d’IA générative comme Meta’s Llama 2. Connectivité : Les processeurs Snapdragon prennent en charge les dernières normes de connectivité, dont la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Le modem Snapdragon X75 5G et le système FastConnect 7800 permettent également d’obtenir une compatibilité Wi-Fi 7 et 5G Advanced-ready sur les appareils. Performances : Les processeurs Snapdragon offrent des performances exceptionnelles grâce à leur puissant CPU et GPU. La dernière puce Snapdragon 8 Gen 3 est 30% plus rapide que son prédécesseur tout en étant 20% plus économe en énergie. Prise en charge de l’affichage : La puce Snapdragon 8 Gen 3 prend en charge les affichages externes pour les panneaux 8K et les écrans rafraîchissant à 240 Hz.

Notre avis

Les appareils Qualcomm Snapdragon dépassent désormais les 3 milliards dans le monde, marquant une étape importante pour l’entreprise. Les processeurs Snapdragon offrent des performances exceptionnelles, une efficacité énergétique et une connectivité hors pair. Qualcomm innove en permanence et améliore sa technologie Snapdragon pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs. Avec les derniers développements de la technologie Snapdragon, nous pouvons nous attendre à des expériences encore plus extraordinaires à l’avenir.