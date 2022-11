Les revenus mondiaux de la DRAM chutent de près de 30 %, la plus forte baisse depuis la crise financière de 2008

Vue d’ensemble : la baisse de la demande de produits technologiques cette année continue d’affecter la mémoire et les autres composants informatiques. Le dernier trimestre a vu les prix chuter à nouveau parallèlement à une baisse des revenus sans précédent. Les analystes ne savent pas quand les conditions vont changer, mais les fabricants réduisent leur production et retardent les plans de transition en réponse.

Selon les analystes de TrendForce, les revenus mondiaux de la DRAM ont chuté de 28,9 % au troisième trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent. La baisse est la plus importante depuis la crise financière de 2008.

Par ailleurs, les prix des contrats DRAM au troisième trimestre ont chuté de 10 à 15 % par rapport au deuxième trimestre. Cette chute correspond à peu près aux prévisions du rapport du T2 de TrendForce de juillet, lorsque les prix ont chuté de 10,6 % d’une année sur l’autre. Les expéditions de DRAM pour serveurs ont également diminué au troisième trimestre.

Parmi les trois plus grands fournisseurs de DRAM, Samsung a enregistré la plus forte baisse de revenus – 33,5 %. Cependant, la part de marché globale de l’entreprise est passée de 40 à 43 %. SK Hynix et Micron ont chacune vu leur chiffre d’affaires diminuer d’environ un quart. Le déclin de Micron a été le plus faible parmi les trois grands, car il rapporte ses chiffres différemment.

Parmi les six principales sociétés de DRAM, Nanya a enregistré le plus gros chiffre d’affaires avec 40,8 % en raison de sa plus grande dépendance à l’égard des clients de la DRAM et de la Chine continentale. PSMC a souffert presque aussi sévèrement, enregistrant 40 % de revenus en moins au troisième trimestre grâce à ses produits DRAM de marque maison. Enfin, la chute des livraisons de Winbond a provoqué une contraction de 37,4 % des revenus.

La situation a poussé les fournisseurs à ralentir leurs plans d’expansion et de transition vers les nouvelles technologies. La baisse de la demande de modules de caméra a poussé Samsung à restreindre son passage des capteurs d’image DRAM aux capteurs d’image CMOS. Micron a retardé la production en série de son processus de nœud 1-bêta. Winbond a réduit la production de son usine de Taichung ce trimestre et a retardé la production de masse de sa nouvelle usine de Kaohsiung.

Le ralentissement du marché a fait chuter les prix de la RAM et du SSD tout au long de 2022. Cependant, les réductions de production signifient que ces prix pourraient atteindre un creux à la fin de cette année, de sorte que les utilisateurs cherchant à capitaliser sur la mémoire et le stockage bon marché pourraient vouloir le faire bientôt.

En plus des SSD et de la RAM, la baisse de la demande a également eu un impact sur les téléviseurs, les smartphones, les Chromebooks, les cartes graphiques et d’autres appareils. Des entreprises telles que Nvidia, Intel, Meta et Amazon ont ressenti la douleur, bien que le dernier trimestre d’Apple ait tenu bon en raison des fortes ventes de Mac.

Dans les rapports précédents, les analystes ne pouvaient pas dire combien de temps il faudrait l’année prochaine pour que les marchés technologiques commencent à se redresser. Désormais, TrendForce pense que les fournisseurs de DRAM auront des difficultés à ajuster leurs stocks au cours du premier semestre 2023.