PC Gaming Show 2023 Preview : heure et comment regarder en ligne

Après l’événement PC Gaming Show 2022 organisé en juin dernier dans le cadre du Summer Game Fest, en remplacement de l’E3, nous avons aujourd’hui un nouveau rendez-vous avec toutes les nouveautés des mois à venir en compatible. Ainsi, une fois de plus, le portail PC Gamer accueillera, comme à son habitude, un nouvel événement incontournable pour tous ceux qui aiment profiter des jeux vidéo sur ordinateur.

De cette façon, cet après-midi à partir de 19h00 -heure de la péninsule- nous pourrons assister à une nouvelle présentation où nous découvrirons des nouvelles sur une bonne poignée de jeux qui arriveront en 2023. Il y en a déjà confirmés, mais nous allons ont aussi, bien sûr, il pourrait en être autrement, quelques surprises.

Parmi ceux déjà confirmés, on peut voir Kerbal Space Program 2, un nouveau titre de League of Geeks -créateurs d’Armello et du redémarrage de Solium Infernum-, Shadows of Doubt ou The Great War: Western Front, ainsi que les 6 jeux les plus attendus de 2023 selon PC Gamer.

Heure et comment voir l’aperçu du PC Gaming Show 2023

Nous pourrons suivre l’événement via les canaux habituels, à savoir : les chaînes YouTube ou Twitch de PC Gamer. Ci-dessous, nous vous laissons les horaires pour de France et l’Amérique latine: