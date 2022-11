Larry David et d’autres célébrités nommés dans le procès FTX

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous souvenez-vous de tout le tollé lorsque Larry David est apparu dans une publicité du Super Bowl pour l’échange de crypto FTX maintenant effondré ? Le comédien aurait probablement souhaité ne jamais avoir participé à l’annonce, étant donné qu’il est l’une des nombreuses célébrités nommées dans un procès contre l’ancien PDG de la plateforme, Sam Bankman-Fried.

L’implosion de FTX au début du mois a secoué l’industrie de la cryptomonnaie. Après que les commerçants ont retiré 6 milliards de dollars en trois jours de la plate-forme suite à l’annonce d’une enquête de la FTC sur la mauvaise gestion des demandes de retrait par FTX et le retrait de Binance d’un accord de fusion, la société a déposé vendredi une demande de mise en faillite (Chapter 11) aux États-Unis.

Maintenant, un recours collectif a été lancé par l’investisseur Edwin Garrison contre Bankman-Fried, affirmant qu’il avait induit les clients en erreur et coûté des milliards de dollars aux investisseurs en dommages et intérêts. Le procès nomme également des célébrités et des athlètes qui ont promu FTX en tant que co-accusés, parmi lesquels David, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, le mannequin Gisele Bündchen (l’ex-femme de Brady), le gardien des Golden State Warriors Stephen Curry, les joueurs de baseball Shohei Ohtani et David Ortiz. , l’homme d’affaires Kevin O’Leary et d’autres.

Le procès prétend que FTX était un stratagème de Ponzi ciblant « des investisseurs non avertis de tout le pays » et que les clients ont subi 11 milliards de dollars de dommages et intérêts. Il ajoute qu' »une partie du stratagème employé par les entités FTX impliquait d’utiliser certains des plus grands noms du sport et du divertissement – comme ces défendeurs – pour lever des fonds et inciter les consommateurs américains à investir dans le [yield-bearing accounts]qui ont été proposés et vendus en grande partie à partir de la base d’opérations nationale des entités FTX ici à Miami, en Floride, versant des milliards de dollars dans la plate-forme FTX trompeuse pour maintenir l’ensemble du système à flot.

Comme le rapporte The Guardian, certains des anciens partisans célèbres de FTX ont essayé de se distancier de l’entreprise. Brady a supprimé plusieurs tweets taggés dans Bankman-Fried de la conférence Crypto Bahamas de la société. Ailleurs, Miami Heat a annoncé que son arène, qui s’appelle la FTX Arena depuis juin 2021, recevra un nouveau nom.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG le 11 novembre. FTX a tweeté qu’il n’avait aucun rôle permanent au sein de l’entreprise et qu’il ne parlait pas en son nom.

Aujourd’hui, Genesis Global Capital, @GenesisTradingl’activité de prêt de , a pris la difficile décision de suspendre temporairement les rachats et les nouveaux montages de prêts. — Groupe de monnaie numérique (@DCGco) 16 novembre 2022

L’effondrement de FTX a incité la secrétaire au Trésor Janet Yellen à appeler à une surveillance plus efficace du marché des crypto-monnaies. Cela a également conduit Genesis Global Capital à suspendre hier les remboursements des clients dans son activité de prêt. Le bitcoin, quant à lui, a chuté de 20 % ce mois-ci et se situe autour de 16 500 dollars au moment de la rédaction. Il y a presque exactement un an, BTC a atteint un niveau record de 68 789 $.