Messi a un message pour les joueurs de PUBG Mobile : le crack du PSG arrive au battle royale

Les jeux vidéo les plus populaires du moment ne renoncent pas à inclure de vrais personnages célèbres pour celui de toucher encore plus de monde. Et si les aspects de joueurs de football comme Messi ou Neymar ont récemment été divulgués dans Call of Duty: Modern Warfare 2, PUBG Mobile présente maintenant Lionel Messi lui-même comme un grand ambassadeur de la prochaine mise à jour de la célèbre bataille royale pour téléphones mobiles, tout au long de la nouvelle version 2.3 qui ajoutera la soi-disant Global Chicken Cup, une façon de célébrer la Coupe du monde imminente avec Messi comme capitaine de l’événement. Et il y a beaucoup plus. Cela a été annoncé par Messi lui-même à travers la nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes.

PUBG Mobile signe Messi pour son nouvel événement

Ainsi, la version mobile du populaire PlayerUnknown’s Battlegrounds reçoit cette version 2.3 du jeu de novembre pour accueillir l’événement Global Chicken Cup avec de nombreux nouveaux contenus basés sur l’imminente Coupe du monde. Parmi les principales nouveautés, nous trouvons une carte Erangel très modifiée avec de nouvelles zones avec des terrains de football, un parc à thème et de nouveaux éléments skins avec des vêtements de sport et même un nouveau véhicule qui a beaucoup à voir avec le beau jeu lui-même.

D’autre part, Lionel Messi lui-même, joueur actuel du PSG, sera présent à cet événement en tant que maître de cérémonie et capitaine de l’événement Global Chicken Cup à travers les différents modes de jeu, cartes et activités thématiques. Mais le nouveau patch PUBG Mobile 2.3 apportera de nombreuses autres mises à jour de qualité de vie, telles que des améliorations graphiques de toutes les cartes du jeu, des ajustements aux armures, aux armes et à d’autres mécanismes de jeu pour équilibrer davantage l’expérience de jeu, et bien plus encore.

PUBG Mobile est disponible pour les mobiles iOS et Android.

Source | PUBG Mobile