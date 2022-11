Equinox Latam Game Awards 2022 comment et à quelle heure voir l’événement

Les Equinox Latam Game Awards approchent à grands pas et ce samedi 5 novembre aura enfin lieu le gala où se dévoilera le meilleur de l’industrie mondiale du jeu vidéo, d’un point de vue culturel et identitaire latino-américain.

Des talents plus confirmés

Outre les présentateurs déjà annoncés, l’humoriste Hugo « Cojo Feliz » et la streameuse Diana Monster, un grand nombre de créateurs de contenu et d’influenceurs sont confirmés au sein de l’événement. Parmi les noms on retrouve :

Disley Ramos – @DisleyRamoses

Drogback – @drogback_

Gonzalo Pozo – @wrightonefgc

Hologramme – @hologramatv

Jeanki – @jeankispanki

Kemonito – @kemonito_mx

Mainnfer – @laminnifer

Montserrat Simó – @Montsesira89

Nash Sama – @nash_clive

Nice – @nizamusic

Roi Sorcier – @hechiceroking

Stéphanie Vaquer – @stephanie.vaquer

Le Donato – @thedonato

L’Hectorino – @hectorinoytt

Le Nino – le_ninoyt_

Vito Martinez – @elvitomartinez

Les catégories qui seront présentées lors du gala Equinox Latam Game Awards 2022 sont :

personnalités du jeu

équipe de sport

joueur de sport

cosplayeur

youtubeur

Créateur de contenu

Développement

spectacle en espagnol

Spectacle en portugais

étudier en espagnol

etudier en portugais

événement de jeu

Impact social

Jeu adapté à l’espagnol

Jeu adapté au portugais

meilleur jeu de plateforme

Mobile

Changer

pc

Playstation

Realité virtuel

Xbox

Types de jeux :

action aventure

bataille royale

Carrières

Des sports

des sports

Famille

Indien

multijoueur

Monde ouvert

Plateforme

jeu de rôle

Qualité exceptionnelle dans

Bande sonore

Direction artistique

conception sonore

Contenu téléchargeable

jeu sur

Récit

Remastériser

Et jeu vidéo de l’année

Après la présentation, les résultats de toutes les catégories seront annoncés sur la page de l’événement.

Heure de l’événement Equinox Latam Game Awards 2022

Argentine : à 21h00

Bolivie : à 20h00

Brésil : à 23h00

Chili : à 20h00

Colombie : à 19h00

Costa Rica : à 18h00

Cuba : à 20h00

Equateur : à 19h00

El Salvador : à 18h00

France (îles Canaries) : à 01h00 le 6 novembre

France (péninsule et îles Baléares) : à 02h00 le 6 novembre

États-Unis (PT) : à 17h00

États-Unis (Washington DC) : à 20h00

Guatemala : à 18h00

Honduras : à 18h00

Mexique : à 19h00

Nicaragua : à 18h00

Panama : à 19h00

Paraguay : à 20h00

Pérou : à 19h00

Porto Rico : à 20h00

République Dominicaine : à 20h00

Uruguay : à 21h00

Venezuela : à 20h00

Cette cérémonie aura lieu depuis Mexico et vous pourrez la voir directement via nos réseaux sociaux ou ceux de l’événement.