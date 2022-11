Halo Infinite recevra le ray tracing avec la saison 3 en mars

Quelque chose à espérer : alors que 343 Industries prépare les mises à jour de Halo Infinite pour cet hiver et le printemps prochain, l’une des annonces les plus notables du jeu vient d’AMD. Cependant, la confirmation du ray tracing pour Halo Infinite pourrait laisser plus de questions que de réponses.

Lors du dévoilement de son GPU Radeon 7000, AMD a annoncé que le ray tracing arriverait sur Halo Infinite avec sa mise à jour de la saison 3 en mars 2023. Microsoft a confirmé sa coopération avec AMD pour la première fois en octobre 2021. Après le patch, Halo Infinite inclura des ombres à ray tracing dans ses modes multijoueurs Arena et Big Team Battle. Le jeu semble viser une légère touche concernant le ray tracing, ce qui est logique pour le multijoueur.

De nombreux autres jeux implémentent une occlusion ambiante, des réflexions et un éclairage global par ray tracing pour un éclairage plus précis, mais ces fonctionnalités pèsent lourdement sur les performances. Les tireurs compétitifs donnent la priorité aux fréquences d’images élevées, et les ombres peuvent être un composant RT moins coûteux en calcul, en particulier pour la version Xbox de Halo Infinite. Team Red n’a pas précisé si le ray tracing arriverait dans les autres modes du jeu comme la campagne.

La présentation comprenait les révélations des Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT, qui seront expédiées le 13 décembre pour 999 $ et 899 $, respectivement. Ils présentent la nouvelle conception de puces d’AMD, des accélérateurs d’IA dédiés et le prise en charge de DisplayPort 2.1. La société a également annoncé de nouvelles technologies d’amélioration des performances à venir l’année prochaine, comme FSR 3 et HYPR-RX.

Le ray tracing est le détail le plus récemment annoncé dans les prochaines mises à jour de Halo Infinite. De nouveaux modes, cartes et autres fonctionnalités arrivent, mais non sans déception pour les fans.

Lorsque 343 a retardé la saison 3 de septembre à mars, il a tenté d’atténuer le coup en annonçant une mise à jour hivernale mineure qui arrivera la semaine prochaine. Le 8 novembre, Halo Infinite reçoit deux nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu basé sur des drapeaux, une passe de combat gratuite à 30 niveaux, un matchmaking de région locale, des améliorations de la qualité de vie et la version bêta de l’éditeur de cartes Forge.

L’ajout le plus important de Halo Infinite la semaine prochaine est peut-être la coopération de campagne à quatre joueurs. Les joueurs de la campagne auront également la possibilité de rejouer des missions individuelles. Malheureusement, 343 plans annulés pour la coopération en écran partagé.

En plus du ray tracing, le lancement officiel de la saison 3 en mars introduira un navigateur de jeu personnalisé, deux nouvelles cartes, deux modes supplémentaires, de nouveaux équipements, des mises à jour de forge, un nouvel événement d’histoire, une passe de combat à 100 niveaux et plus QoL améliorations.