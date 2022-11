Roblox novembre 2022 : tous les codes promotionnels et gratuits et comment les utiliser

Novembre arrive et avec lui, deux choses : du très froid et de nouveaux codes gratuits pour Roblox. Nous avons de nombreux codes promotionnels actifs en novembre 2022 pour le jeu principal, ainsi que pour les divers mini-jeux populaires que vous pouvez y trouver. De plus, nous vous expliquons comment les échanger étape par étape afin que vous puissiez profiter plus que jamais de l’un des titres les plus joués de tous les temps.

Codes de récompenses gratuits pour Roblox en novembre 2022

SPIDERCOLA : 1 accessoire offert

TWEETROBLOX : 1 accessoire offert

Codes de récompense gratuits pour Mansion of Wonder en novembre 2022

LUEUR

ChosesGoBoom

Assistant de particules

FXArtiste

planche à pied

Codes de récompense gratuits pour Island of Move en novembre 2022

Prendre la pose

La mise en scène

tour de victoire

WorldAlive

Bouger

Comment échanger des codes de récompense sur Roblox

Connectez-vous à votre compte Roblox où vous souhaitez utiliser le code. Accédez à la page d’utilisation du code promotionnel. Entrez votre code dans la case ci-dessous. Cliquez sur Utiliser. Si vous l’avez utilisé avec succès, vous verrez un message vert vous en informer. Si le code est inactif ou s’il ne s’agit pas d’un code promotionnel, le message qui apparaîtra sera en rouge. Une fois que nous aurons utilisé le code promotionnel avec succès, nous pourrons trouver l’article en question dans l’inventaire de notre compte.

La FIFA et Roblox se serrent la main

À l’approche de la Coupe du monde Qatar 2022, Roblox Corporation et la FIFA ont conclu un accord pour introduire divers défis sportifs dans le jeu, dans lequel nous verrons des footballeurs comme Pedri, le jeune talent du Football Club Barcelona, ​​​​comme un ambassadeur. Dans ce lien, vous avez toutes les informations.

Roblox est disponible gratuitement sur PC, téléphones Android et iOS et consoles Xbox (Xbox Series X|S et Xbox One).

Source | Roblox