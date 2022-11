7 modules complémentaires Kodi dont vous ne saviez pas avoir besoin

TVPlayer

Il compte environ 100 chaînes de contenu de qualité en anglais, mais il n’est disponible qu’au Kingdom-Uni. Pourquoi l’incluons-nous dans la liste? Parce que briser les limites et pouvoir regarder leurs séries et films sur votre téléviseur est très simple. Il vous suffit d’installer un VPN (payant, les gratuits ne vous aideront pas beaucoup) et d’établir le Kingdom-Uni comme point de connexion. Si vous vous débrouillez avec la langue de Shakespeare, vous aurez réussi.

Vous pouvez l’installer à partir de The Fusion Repo.

FilmZoot

MovieZoot est un moyen légal de regarder des milliers de films libres de droit ou créés par votre propre communauté. Comme vous pouvez l’imaginer, la qualité du contenu est très variée. Cependant, MovieZoot est l’application idéale pour trouver des films indépendants. Si vous avez plusieurs amis hipsters avec des lunettes à monture d’écaille et qu’ils passent la journée à parler de films bizarres, installez MovieZoot et vous commencerez à parler la même langue qu’eux.

De plus, ils figurent également dans les films classiques de MovieZoot qui ne sont plus couverts par le droit d’auteur.

Youtube

Qu’est-ce que cette application YouTube a de plus que l’application Android TV normale ou celle fournie par défaut dans mon système d’exploitation ? Facile, c’est une application sans API. Cela indique qu’il n’a pas de publicités. Si vous regardez habituellement de longues vidéos et que cela vous ennuie qu’elles vous interrompent toutes les cinq minutes avec plusieurs pauses publicitaires, cet add-on fera l’affaire pour vous.

Terre de télévision

C’est une chaîne qui diffuse à la fois par câble et par satellite. Il appartient à Viacom aux États-Unis.

Il ne propose que des séries télévisées, à la fois nouvelles et classiques. Pour accéder au contenu de cet add-on, vous devrez également utiliser un VPN.

La chaîne de cuisine

Vous aimeriez mieux cuisiner ? The Cooking Channel possède une vaste expérience dans l’enseignement du noble art de la cuisine à des générations. Si vous vivez en dehors des États-Unis, vous devrez accéder via VPN. Mais cela en vaut vraiment la peine. The Cooking Channel propose des heures et des heures de contenu de qualité pour que vous appreniez à être un vrai chef.

FilmRise

FilmRise est en fait une chaîne YouTube dédiée à la distribution légale de films après l’acquisition des droits. Son add-on pour Kodi vous permet d’accéder rapidement et facilement à ce contenu depuis votre téléviseur.

tubi-tv

Légal, gratuit, facile et sans avoir à utiliser un VPN. Tubi TV propose plus de 20 000 programmes différents. Elle est financée par la publicité, exactement comme la télévision d’une vie. En fonction de votre disponibilité géographique, Tubi TV vous montrera certains contenus ou d’autres.

Si vous souhaitez installer ce module complémentaire, vous l’avez dans le référentiel BG Addons.