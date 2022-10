AMD s’apprête à organiser l’événement de diffusion en direct RDNA 3 le 3 novembre

En bref : AMD partagera plus d’informations sur sa prochaine architecture RDNA (Radeon DNA) 3 lors d’un livestream le mois prochain. L’événement, surnommé « ensemble, nous avançons_gaming », a lieu le 3 novembre à 13 h du Pacifique / 16 h de l’Est. AMD a confirmé la date le mois dernier le jour même où Nvidia a présenté ses GPU de la série GeForce RTX 4000, mais nous avons maintenant un moment attaché à l’événement.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que les dirigeants partagent des détails sur l’architecture de nouvelle génération, qu’AMD a décrite comme très performante et économe en énergie. En juin, AMD a déclaré que RDNA 3 offrirait une augmentation de 50% des performances par watt par rapport à RDNA 2 et serait construit sur un processus de fabrication de 5 nm avec l’aimable autorisation de TSMC. RDNA 3 prendra également en charge l’encodage AV1 et contrairement à la série RTX 4000 de Nvidia, il sera livré avec DisplayPort 2.0.

Gamers, créateurs et passionnés… Rejoignez-nous le 3 novembre à 16 h HE pour « ensemble, nous avançons_gaming », une première en direct pour dévoiler la prochaine génération de graphiques AMD. « ‘Connectez-vous à la chaîne YouTube d’AMD et inscrivez-vous pour recevoir un rappel par e-mail : https://t.co/07S5ZXOv5I pic.twitter.com/853Timt3BU — Radeon RX (@Radeon) 20 octobre 2022

Une rediffusion de l’événement RDNA 3 sera disponible en ligne quelques heures après la conclusion si vous ne pouvez pas regarder en direct.

Des rumeurs récentes suggèrent que les deux premières cartes de la série Radeon RX 7000 de l’équipe rouge pourraient être lancées dès la seconde moitié de décembre. Le leaker a suggéré que la carte de premier plan d’AMD pourrait avoir du mal à rivaliser avec la RTX 4090 de Nvidia en termes de performances pixellisées et de ray tracing, peut-être une indication qu’elle pourrait gagner avec une marge significative en matière de prix.

La GeForce RTX 4090 de Nvidia commence à 1 599 $, en supposant que vous puissiez en trouver une à acheter. La carte a été officiellement lancée le 12 octobre mais a été difficile à trouver. Une vérification rapide des cartes récemment vendues sur eBay a révélé un prix de vente moyen bien au nord de 2 000 $.

Nvidia a également annoncé deux déclinaisons RTX 4080 qui devaient sortir en novembre, mais a ensuite « lancé » la déclinaison 12 Go. La société a déclaré que le fait d’avoir deux GPU avec la désignation 4080 était déroutant, mais de nombreux consommateurs pensaient que Nvidia essayait d’en tirer un rapide en qualifiant la déclinaison 12 Go de 4080 au lieu de 4070.

Pensez-vous qu’AMD réduira considérablement les prix de Nvidia, ou suivra-t-il et forcera-t-il les acheteurs à payer une prime pour jouer au ballon ?