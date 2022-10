Dans Les Sims 5, vous pouvez toujours emporter votre maison avec vous : premières images officielles

Si la rivière fait du bruit, c’est parce que l’eau coule. Les Sims 4 viennent de devenir un jeu gratuit, donc tout indiquait que la cinquième génération des Sims était en développement. Nous n’avions pas tort. Electronic Arts et Maxis viennent de présenter Project Rene, le nom de code de ce qui sera Les Sims 5.

Project Rene, un reboot complet de la saga Les Sims

Le silence a régné, mais il était évident qu’Electronic Arts avait un nouveau titre dans sa saga de simulation entre les mains. L’équipe de développement nous a montré un petit aperçu de ce que sera ce futur jeu vidéo qui, selon eux, révolutionnera la façon de jouer aux Sims.

On a parlé de révolution, de renouveau et de renaissance de la saga. Pendant tout ce temps, le Projet René a travaillé en secret. Son lancement, en toute sécurité, ne se fera pas l’année prochaine, car dans la vidéo, ils insistent à plusieurs reprises en disant que le jeu est à un stade très précoce de développement.

Vous pouvez à peine voir une minute de gameplay dans la vidéo (vous l’avez à partir de la minute 27:45), mais vous pouvez voir que, dans le futur titre, il sera possible de placer des objets et des meubles complètement à volonté. Jusqu’à présent, cela n’était possible que si nous utilisions l’astuce ‘move_objects on’. En fait, ils reconnaissent que cette implémentation est née grâce à l’observation de la communauté du jeu elle-même.

Une expérience mobile et un multijoueur pas très clair

La démo présentée lors de l’événement The Sims Summit Stream s’est terminée par une surprise. Nous pourrons utiliser un téléphone portable ou une tablette pour améliorer l’expérience de jeu, ou jouer d’où nous voulons. Cependant, nous ne devrions pas célébrer cela si tôt, car ce ne serait pas déraisonnable si nous étions confrontés à un jeu dans le cloud.

Enfin, à la fin de la présentation, on parle un peu des expériences multijoueurs. Cette implémentation est une demande de la communauté depuis des années, mais de la façon dont elle a été évoquée, il n’est pas du tout clair que Les Sims 5 nous proposera ce système de jeu. Dans la vidéo, on voit qu’ils partagent des meubles et des objets avec des amis. Mais de là à pouvoir jouer en ligne avec nos personnages, il y a une grande distance.

Les gens sauteront-ils à travers des cerceaux ?

Une cinquième génération des Sims sonne bien. Cependant, il faut tenir compte du fait que le public qui apprécie habituellement ces titres a déjà la plupart de ses besoins couverts avec les jeux précédents. En fait, il y a des joueurs qui sont même restés sur Les Sims 2.

Les Sims doivent révolutionner leur gameplay pour que les fans inconditionnels soient prêts à investir cent dollars supplémentaires dans la franchise. Dans ce sens, il n’y a pas quelques joueurs du titre de simulation qui ont ouvertement exprimé sur Reddit et Twitter qu’ils ne seraient pas prêts à payer pour un tout nouvel ensemble d’extensions pour Les Sims.

Pour l’instant, le studio fondé à l’origine par Will Wright a déjà fait un pas. EA-Maxis a les fondations de ce qui sera la prochaine génération des Sims. Ça va marcher? Sauront-ils réinventer le jeu ? Ou les joueurs préféreront-ils toujours s’en tenir aux Sims 4 et à sa vaste collection de mods créés par la communauté ?