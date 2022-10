Nvidia rembourse les partenaires constructeurs de la carte pour le coût du changement de marque RTX 4080 12 Go

Dans le contexte : maintenant que Nvidia a « lancé » le RTX 4080 12 Go, beaucoup se demandent s’il paiera la facture des partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) qui ont déjà fait l’emballage de la carte désormais annulée. Selon un nouveau rapport, il remboursera les entreprises, bien qu’il semble que l’équipe verte ne couvrira pas le coût de toutes les dépenses.

Il y a quelques jours, Nvidia a décidé que sortir une carte avec 4 Go de VRAM en moins, 25 % de cœurs CUDA en moins et un bus mémoire plus étroit que le RTX 4080 16 Go tout en la fixant à 900 $ était une mauvaise idée. Presque tout le monde a convenu qu’il s’agissait essentiellement d’un RTX 4070 sous un nom différent, qui est presque deux fois plus cher que le RTX 3070 lancé pour 500 $ il y a deux ans. Il semble que la mauvaise publicité soit devenue trop importante pour Nvidia, conduisant au soi-disant lancement de la carte, que la société attribue à la confusion des consommateurs d’avoir deux cartes avec la même désignation RTX 4080.

Tirer une carte dans la perspective de sa sortie coûtera beaucoup d’argent aux partenaires constructeurs du conseil. Non seulement ils devront détruire/recycler l’emballage du RTX 4080 12 Go, mais ils devront également remballer les cartes dans de nouvelles boîtes repensées sous le nouveau nom sur lequel Nvidia atterrit, les recoller/les repeindre et reflasher le BIOS pour changer le nom. Il y a aussi les coûts de main-d’œuvre à considérer.

Selon la chaîne YouTube Gamers Nexus, deux grands AIBs (Partenaires constructeurs) ont confirmé que Nvidia subventionne tout ou au moins une partie des dépenses associées au rebranding.

On s’attend à ce que le RTX 4080 12 Go devienne le RTX 4070 et soit à un prix inférieur au prix actuel de 900 $ – et, espérons-le, sans aucune réduction des caractéristiques via le BIOS. Cela laisserait des questions sur ce qui arriverait au RTX 4070 initialement prévu, mais Nvidia pourrait essayer de contourner cela en renommant le RTX 4080 12 Go en RTX 4070 Ti.

Nvidia souligne que le RTX 4080 16 Go sera toujours lancé le 16 novembre. Avec le temps qu’il faudra pour renommer et relancer le RTX 4080 12 Go, on s’attend à ce que nous ne découvrions pas les détails du nouveau nom et de la date de lancement avant le CES en janvier. .