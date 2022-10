Comment prévisualiser notre flux Instagram

Si votre objectif sur Instagram est de grandir et de vous faire connaître, vous saurez très bien qu’il est très important de maintenir un flux ordonné qui attire beaucoup d’attention. Il y a mille façons de le faire, et nous vous invitons à découvrir une façon créative et originale de porter la vôtre. Nous avons parlé il y a quelques temps des techniques qui peuvent être utilisées pour avoir une belle alimentation, mais aujourd’hui nous n’aborderons pas cela. Cette fois, nous allons discuter des outils que vous pouvez utiliser pour planifier visuellement vos publications. De cette façon, vous pourrez voir à l’avance à quoi ressemblera votre profil et vous pourrez facilement corriger ou changer de cap.

Comme nous l’avons dit, Instagram a évolué au fil des ans. Les publications que nous avions l’habitude de faire normalement, nous les réservons maintenant aux histoires, afin qu’elles n’encombrent pas notre flux. En fait, beaucoup d’entre nous réservent les photos et vidéos les plus personnelles et les publient uniquement pour nos « meilleurs amis ».

La plupart des influenceurs ou des marques qui utilisent Instagram ont développé un style au fil du temps. Lorsque vous accédez à l’un de leurs profils, vous pouvez facilement voir qu’ils utilisent des modèles et des modèles répétitifs pour intégrer leurs images et leurs vidéos.

Tout cela est fait pour attirer l’attention et ainsi augmenter la probabilité qu’un nouvel utilisateur qui entre dans le profil appuie sur le bouton de suivi.

Il existe des outils de plus en plus complexes pour cela. Les plus intéressants sont les suivants :

Aperçu

Cette application est disponible pour les appareils iPhone et Android. Il s’agit d’une application gratuite avec une interface très simple qui simplifiera grandement le processus de mise à jour de votre grille Instagram.

Inpreview est capable de charger toutes les images qui se trouvent sur votre profil Instagram. Grâce à cela, vous pouvez visualiser ce qui se passerait dans votre grille si vous masquiez une publication. Les fonctions dont il dispose sont les suivantes :

Cacher et montrer : masquez une publication et voyez comment la grille se déplacera pour déterminer s’il vaut la peine ou non d’apporter cette modification à votre compte. De la même manière, vous pouvez afficher une image qui était masquée et également voir si ce changement va casser tout type de conception que vous avez établi.

Vérifier : Cette fonctionnalité est très intéressante. Il permet de télécharger un dossier du téléphone mobile avec des images que nous voulons télécharger sur le profil. Le système effectuera alors un ajustement automatique pour déterminer les messages à envoyer ensuite pour suivre le modèle que nous avons défini précédemment.

Rappel : permet de définir un avis afin que vous puissiez faire des publications périodiquement. Ainsi, l’engagement de votre compte ne diminuera pas et le contenu de votre profil aura toujours l’air frais.

Préparez les publications : vous pouvez ajouter des textes et apporter des modifications simples aux futures publications que vous allez envoyer à Instagram.

Groupe : permet de créer des blocs d’images, ainsi que de supprimer les groupes que nous avons déjà publiés dans notre compte.

Gestion multi-comptes : si vous utilisez plusieurs profils, vous pouvez les gérer depuis la même application sans problème.

Sans aucun doute, c’est l’application la plus complète pour la planification visuelle. Cependant, il y en a une que nous verrons plus loin qui est plus large en termes d’autres fonctionnalités qui relèvent bien du domaine de la gestion du compte lui-même (étiquettes, amis…).

Préviagramme

Cette application est l’une des plus simples. On pourrait dire qu’il est fortement influencé par Instagram Profile Previewer, qui est une application utilisée depuis longtemps pour planifier des publications via GitHub. Cependant, Previagram est beaucoup plus facile à utiliser.

Previagram est une application Web. Cela indique que vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel appareil. Il suffit d’avoir un navigateur et d’accéder au Site officiel de Previagram. Ensuite, entrez « Commencer maintenant » et vous verrez une grille avec un bouton pour ajouter des photos. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à importer les publications et à les recadrer si nécessaire. L’outil a sa propre fonction pour choisir le format d’image, vous n’aurez donc pas à éditer les images avant de commencer.

Une fois vos images importées, vous pourrez les faire glisser pour changer l’ordre, les faire pivoter ou les remplacer par d’autres plus appropriées. Une fois que vous avez le bon design, cliquez sur « Télécharger l’aperçu » pour télécharger une capture d’écran de l’apparence de votre grille Instagram sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Comme nous le disons, c’est l’un des outils les plus simples que vous puissiez trouver en ce moment.

APERÇU : Planificateur pour Instagram

Il s’agit d’une application pour iPhone et iPad. C’est une application similaire à la première que nous avons vue. Non seulement il vous invite à trier les messages, mais il vous permet également de faire des modifications, de publier automatiquement et même de trouver des hashtags.

Une autre fonction intéressante de cette application est la fonction de repost, qui est utilisée pour recycler automatiquement une publication que nous faisons habituellement de manière récurrente.

Cette application est très intéressante si vous faites un usage très intensif des réseaux sociaux, car elle possède de nombreuses fonctions avancées qui peuvent devenir assez compliquées si la seule chose que vous cherchez est d’organiser votre profil.

Aperçu du flux pour Instagram

Cette application est similaire à Previagram, mais elle s’installe sur le téléphone mobile. Il vous permet d’organiser rapidement et facilement le tableau en important les images et en exportant un aperçu du résultat.

Feed Preview for Instagram est une application gratuite qui ne nécessite pas que vous saisissiez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Instagram pour fonctionner. Il vous permet également de contrôler le rythme des publications à l’aide de votre propre calendrier. Il dispose également d’un paramètre de prévisualisation du filtre et d’un système de recadrage des images pour voir comment elles seraient regroupées dans le flux.

Cette application a été installée plus d’un million de fois et a des notes exceptionnelles. Si ce que vous recherchez est quelque chose de simple que vous pouvez emporter sur votre mobile pour faire une planification rapide mais efficace, cela peut être votre application.