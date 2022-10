Visual Studio Code est un éditeur de code solide pour les pros et les débutants

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant de Microsoft disponible pour Windows, macOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d’un riche écosystème d’extensions pour d’autres langages et runtimes (tels que C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET).

Quelle est la différence entre Visual Studio Code et Visual Studio ?

Visual Studio Code est un éditeur de code prenant en charge les opérations de développement telles que le débogage, l’exécution de tâches et le contrôle de version, tandis que Visual Studio est un IDE (environnement de développement intégré) complet qui peut gérer des flux de travail plus complexes.

Visual Studio Code est-il gratuit ?

Oui, VS Code est gratuit pour les utilisateurs individuels ou pour un usage commercial.

VS Code est-il bon pour les débutants ?

Oui. VS Code est un excellent éditeur de code pour les professionnels et les débutants qui débutent dans le développement de logiciels.

Puis-je utiliser Python dans VS Code ?

Oui, Visual Studio Code prend entièrement en charge presque tous les principaux langages de programmation. Certains exemples sont Python, JavaScript, TypeScript, CSS et HTML, et des extensions de langage plus riches peuvent être trouvées dans le VS Code Marketplace.

Puis-je exécuter VS Code sur Windows 7 ?

Non, les versions de Visual Studio Code commençant par 1.71 (août 2022) ne fonctionnent plus sur Windows 7. Vous devrez effectuer une mise à niveau vers une version plus récente de Windows afin d’utiliser VS Code ou utiliser d’autres éditeurs de code comme Sublime Text et Notepad++, qui sont compatibles avec Windows 7.

Fonctionnalités

Découvrez IntelliSense

Allez au-delà de la coloration syntaxique et de la saisie semi-automatique avec IntelliSense, qui fournit des complétions intelligentes basées sur des types de variables, des définitions de fonctions et des modules importés.

Le débogage des instructions d’impression appartient au passé

Code de débogage directement depuis l’éditeur. Lancez ou connectez vos applications en cours d’exécution et déboguez avec des points d’arrêt, des piles d’appels et une console interactive.

Commandes Git intégrées

Travailler avec Git et d’autres fournisseurs SCM n’a jamais été aussi facile. Passez en revue les diffs, organisez les fichiers et faites des commits directement depuis l’éditeur. Poussez et tirez depuis n’importe quel service SCM hébergé.

Extensible et personnalisable

Vous voulez encore plus de fonctionnalités ? Installez des extensions pour ajouter de nouvelles langues, thèmes, débogueurs et pour vous connecter à des services supplémentaires. Les extensions s’exécutent dans des processus séparés, garantissant qu’elles ne ralentiront pas votre éditeur.

Quoi de neuf

Bienvenue dans la version de septembre 2022 de Visual Studio Code. Il y a de nombreuses mises à jour dans cette version qui, nous l’espérons, vous plairont, dont certaines des principales mises à jour :

Personnalisation de la barre d’outils – Masquer/afficher les actions de la barre d’outils.

Meilleur défilement automatique de l’éditeur – Vitesse de défilement adaptée à l’emplacement du curseur.

Extensions afficher les mises à jour – Met en surbrillance les extensions avec des mises à jour ou nécessitant une attention particulière.

Résultats de la recherche dans une arborescence – Examinez les résultats de la recherche dans une liste ou une arborescence.

Socket en charge du référentiel Git imbriqué – Détecte et affiche les sous-modules Git imbriqués.

Corrections rapides du terminal – Suggestions pour corriger les fautes de frappe de commande et définir une télécommande en amont.

Épingler les tâches fréquemment utilisées – Épinglez les tâches en haut de la liste déroulante Exécuter la tâche pour un accès rapide.

Validation des liens Markdown – Vérifiez automatiquement les liens d’en-tête, de fichier et d’image.

Authentification GitHub Enterprise Server – Le flux de travail de connexion amélioré ne nécessite plus de PAT.

Fonctionnalités des conteneurs de développement – Ajoutez et partagez facilement des fonctionnalités pour les conteneurs de développement.

Discussions de la communauté VS Code – Connectez-vous avec d’autres auteurs d’extensions VS Code.

Si vous souhaitez lire ces notes de version en ligne, accédez à Mises à jour sur code.visualstudio.com.