Que sont les drones kamikazes Shaded-36 : l’Iran accusé de les avoir donnés à la Russie pour frapper l’Ukraine

Les drones kamikazes Shahed-136 auraient été vendus par l’Iran à la Russie pour la guerre en Ukraine. Voici ce que sont ces munitions volantes et comment elles fonctionnent.

Le fragment d’un drone, peut-être un Iranien Shaded-136. Crédit : ministère ukrainien de la Défense / Twitter

Bien que la Russie et l’Iran aient officiellement nié à plusieurs reprises l’échange de matériel de guerre, il semble très probable que l’armée de Moscou utilise des drones fabriqués dans la République islamique d’Ukraine. Plus précisément, il s’agirait des petits et mortels drones kamikazes Shahed-136, qui auraient été utilisés à diverses reprises à partir de septembre. Selon ce qui a été déclaré par le commandant d’artillerie ukrainien de la 92e brigade Rodion Kugalin, le Shaded-136 aurait détruit deux véhicules BTR et quatre obusiers lors de la contre-offensive dans la région de Kharkiv ; le 23 septembre, ils auraient attaqué les régions d’Odessa et de Dnipropetrovsk, tandis que le 5 octobre, ils auraient été utilisés pour atteindre des cibles à Bila Tserkva, dans la région de Kiev. Bien que des vidéos et des photographies de drones employés sur le théâtre de guerre circulent qui semblent être les Shahed-136 iraniens, il ne peut pas encore y avoir de confirmation définitive. Ce qui est certain, c’est que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ouvertement accusé Téhéran de fournir de l’armement à la Russie, ordonnant en réponse une réduction significative de la représentation diplomatique de l’Iran dans le pays. Mais que sont les drones Shahed-136 et comment fonctionnent-ils exactement ?

Que sont les drones Shahed-136

Comme le précise le portail spécialisé militaryfactory.com, les drones Shahed-136 sont de petits véhicules aériens sans pilote (UAV) construits par l’Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), une société soumise aux sanctions américaines. Fondamentalement, ce sont des munitions perdues conçues pour échapper aux défenses aériennes et toucher des cibles au sol après les avoir repérées. Actuellement, ils seraient également employés au Yémen. Comme le montrent certaines images partagées sur Twitter, l’avion a une forme caractéristique en delta, avec le fuselage (où se trouve la tête explosive) directement intégré dans les ailes, au bord desquelles se trouvent les stabilisateurs. La géométrie particulière des ailes a permis « d’identifier » le Shahed-136 en Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense a partagé sur Twitter des images de parties d’un drone abattu près de Kupiansk, le pointant comme un drone iranien. Comme l’a précisé à CNBC News l’analyste expert en géopolitique et sécurité Michael A. Horowitz, le bout de l’aile et la forme du drone correspondent à ce que l’on voit dans les vidéos des exercices militaires iraniens avec le Shahed-136. « Ce n’est pas une preuve définitive, mais c’est très proche d’un point de vue open source », a déclaré l’expert.

Revenant à l’avion, à l’arrière se trouve le moteur conventionnel (un MD 550 ou une hélice 3W de 50 chevaux, à deux pales) qui lui permet de voler en rond et de s’abattre sur la cible. Les dimensions du drone sont assez réduites : il mesure 3,5 mètres de long et a une envergure de 2,5 mètres. La vitesse maximale est estimée à plus de 185 kilomètres par heure, tandis que le poids s’élève à 200 kilogrammes, comme le rapporte Defense Express. En raison des sanctions imposées à l’Iran, il est probable que la grande majorité des composants du drone soient civils. Le moteur, par exemple, semble avoir été acheté sur un célèbre marché chinois et serait une copie d’un moteur d’avion allemand.

Comment fonctionne le drone Shahed-136

Une particularité du drone iranien est le mode de lancement, lié à une infrastructure appelée rack qui permet le déploiement séquentiel de jusqu’à cinq avions, comme une sorte de batterie. Le lancement est de type fusée assistée (RATO), qui est remplacé par le moteur conventionnel une fois que le drone a atteint l’altitude prédéterminée. Le cadre du rack est léger et portable, il permet donc de lancer des drones à partir de camions militaires et commerciaux, ce qui les rend agiles pour être transférés sur le champ de bataille. Le rayon d’action est estimé à 1800 – 2500 kilomètres; cela explique pourquoi ces avions auraient pu atteindre la région de Kiev le 5 octobre.

Il n’y a actuellement aucune confirmation officielle que la Russie déploie le Shaded-136 sur le territoire ukrainien, bien qu’il existe plusieurs preuves significatives à l’appui. Cependant, une phrase énigmatique sur l’utilisation possible par la Russie d’armes iraniennes est venue du général de division Hossein Salami, commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ; en fait, lors d’une présentation d’armes, l’armée a déclaré qu’un certain nombre de puissances mondiales de haut rang étaient disposées à acheter des équipements militaires et de défense iraniens, un « processus qui s’est en fait matérialisé puisqu’ils utilisent et reçoivent actuellement une formation « , comme le rapporte Agence de presse Tasnim.