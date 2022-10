La configuration système requise pour le remake de Dead Space est assez exigeante

Pourquoi c’est important : êtes-vous impatient de jouer au prochain remake du classique de l’horreur Dead Space sur votre PC en janvier ? Si vous utilisez du hardware vieillissant et que vous voulez voir le jeu dans toute sa splendeur, le moment est peut-être venu de le mettre à niveau, car la configuration système requise est assez exigeante.

Le remake de Dead Space reconstruit le jeu à partir de zéro, offrant une fidélité visuelle améliorée grâce au passage du moteur RenderWare au nouveau moteur Frostbite. Le démembrement des membres des Nécromorphes, un élément majeur des jeux précédents, a également été remanié pour paraître plus réaliste.

La page Steam du remake de Dead Space a maintenant été mise à jour avec les caractéristiques PC minimales et recommandées. C’est une bonne nouvelle si vous êtes heureux de vous en tenir au premier : les caractéristiques minimales ne demandent qu’un processeur AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i5 8600 combiné à une carte graphique RX 5700 ou GTX 1070. Il nécessite également un espace de stockage assez lourd mais de plus en plus standard de 50 Go et 16 Go de RAM plutôt que les 8 Go que nous voyons souvent comme une exigence minimale.

Comme prévu, les caractéristiques recommandées augmentent un peu le hardware. Côté CPU, vous avez besoin d’au moins un Ryzen 5 5600X ou un Core i5 11600K. Quant aux cartes graphiques, Dead Space demande au moins une Radeon RX 6700 XT ou une RTX 2070. Les besoins en mémoire et en stockage restent les mêmes.

Ces caractéristiques recommandées sont assez élevées. Un rapide coup d’œil à la dernière enquête Steam montre que la carte la plus populaire reste la GTX 1060, suivie de la GTX 1650, toutes deux moins puissantes que les exigences minimales en matière de GPU de Dead Space. Les RTX 2060 et GTX 1050 Ti sont respectivement les troisième et quatrième cartes les plus populaires parmi les utilisateurs de Steam. Ce n’est que lorsque nous atteignons les cinquième et sixième positions (déclinaison RTX 3060/ordinateur portable) que nous satisfaisons la carte graphique recommandée par le jeu.

Il n’y a aucune mention des résolutions/fréquences d’images que chaque ensemble de caractéristiques autorisera, celles-ci viendront probablement plus tard, mais il se pourrait que la liste « recommandée » vise 1080p @ 60fps.

Dead Space débarque sur PC (60 $), PlayStation 5 (70 $) et Xbox Series X | S (70 $) le 27 janvier.