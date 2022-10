La Pixel Watch de Google est enfin là et elle a l’air incroyable

En bref : Google a dévoilé jeudi la Pixel Watch, une montre portable phare positionnée pour aller de pair avec l’Apple Watch et d’autres montres intelligentes grand public dans la catégorie croissante des montres portables.

La Pixel Watch est dotée d’un boîtier de 41 mm composé à 80 % d’acier inoxydable recyclé qui mesure 12,3 mm de haut et pèse 36 grammes sans bracelet. L’écran 320 PPI AMOLED, toujours allumé, offre jusqu’à 1000 nits de luminosité maximale et est recouvert de verre Corning Gorilla Glass 3D personnalisé.

Sous l’extérieur attrayant se trouve un Samsung Exynos 9110, un SoC double cœur avec des graphiques Mali-T720 MP1, aux côtés d’un coprocesseur Cortex M33, 2 Go de SDRAM et 32 ​​​​Go de flash eMMC. Les capteurs dédiés comprennent une boussole, un altimètre, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur de fréquence cardiaque optique, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de lumière ambiante et un capteur électrique polyvalent.

La montre est également équipée d’un ensemble de capteurs de navigation, notamment GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo. Les options de connectivité sans fil incluent 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC et Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz. On dit que la batterie intégrée de 294 mAh offre jusqu’à 24 heures d’autonomie sur une seule charge, et vous pouvez obtenir une augmentation de 50 % en environ une demi-heure.

Tout commence par l’esthétique, et Google a apparemment un gagnant entre ses mains. Les vêtements me rappellent beaucoup les montres Nike vintage des années 2000 environ. Cherlynn Low d’Engadget a déclaré que c’était peut-être la plus belle montre connectée qu’elle ait jamais touchée. La chanson Victoria de The Verge note qu’elle a vraiment l’impression de s’intégrer à la famille Pixel. Lisa Eadicicco de CNET pense que cela pourrait être l’alternative Apple Watch que les utilisateurs d’Android attendaient.

La Pixel Watch commence à 349,99 $ pour le modèle Wi-Fi uniquement et à 399 $ pour une unité équipée de capacités 4G LTE. Il est disponible en précommande à partir de cette écriture dans votre choix de couleurs noir, argent ou champagne or et est livré avec un essai gratuit de six mois de Fitbit Premium plus trois mois gratuits de YouTube Music Premium. Il est expédié et arrive en magasin le 13 octobre, le jour même du lancement de Pixel 7 et Pixel 7 Pro.