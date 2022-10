Gakpo POTM en vaut-il la peine dans FUT FIFA 23 ? Statistiques, conseils, comment remplir votre SBC…

FIFA 23 est déjà parmi nous. Le nouvel épisode de la longue saga revient avec sa batterie habituelle de modes de jeu, y compris Ultimate Team. Il est bien connu par tous la pertinence du football dans la vraie vie par rapport au jeu vidéo. Les trophées comme Joueur du mois dans les grandes ligues européennes ont leur influence dans FUT, et nous avons déjà reçu le premier tour. L’un des points forts de ce début de saison est Cody Gakpo, l’ailier du PSV Eindhoven. Nous vous disons si cela vaut la peine de compléter son SBC en tant que POTM.

Gakpo POTM dans FIFA 23 FUT : ça vaut le coup ?

L’arrivée de Gakpo POTM de l’Eredivisie ouvre l’interdiction pour les ailiers les plus pertinents de FIFA 23 de continuer à grimper dans les statistiques. Dans le cas du Néerlandais, beaucoup diront qu’il n’y a pas tellement de différence avec sa version IF (du TOTW), mais la vérité est que nous sommes face à une carte avec un rapport qualité / prix bestial. Pour moins de 30 000 pièces, vous pouvez compléter un SBC très simple.

Les points forts de Gakpo sont sa fiabilité devant le but, sa maîtrise de l’aile et sa capacité à centrer avec précision. En rythme on retrouve un joueur avec une accélération de 88 et une vitesse de 89. Il peut descendre l’aile de l’adversaire sans trop de mal, bien que son type de sprint (contrôlé) n’utilise pas beaucoup sa capacité explosive.

En revanche, sa moyenne au tir de 85 points cache des statistiques vraiment intéressantes. Shot Power atteint 89, tandis que Long Shot et Finishing atteignent respectivement 86 et 85. Peu d’extrêmes avec ces performances peuvent être trouvées aujourd’hui sachant le prix que cela demande.

Tout n’est pas génial. Sa taille (1,89 cm) et son mauvais équilibre (74) font de lui un joueur un peu maladroit lorsqu’il va engager une dispute avec un autre joueur. Cela ne correspond pas trop bien non plus en ce qui concerne la chimie. Néerlandais, membre du PSV dans une ligue mineure, l’Eredivisie. Pour profiter de son potentiel en tant que titulaire, vous devez rechercher de bons joueurs de la même nationalité. Des noms de poids me viennent à l’esprit : De Jong, Depay, Van Dijk, De Ligt, Danjuma, Dumfries, De Vrij, Wijnaldum, Berghuis… il y a de la variété à condition de bien préparer son portfolio.

Comment remplir votre SBC

Vous pourrez terminer leur Squad Building Challenge jusqu’au 4 novembre prochain. Sans exigence de chimie, placez les joueurs suivants n’importe où dans le onze de départ.

Piquer

Gérard Moreno

Luis Alberto

Sergio Busquets

Kobel

Ferdinand

Ricardo Pereira

bonucci

gakpo

hummels

Distingué

Toutes les statistiques de Gakpo POTM dans FIFA 23

Allure : 89

Accélération : 88

Vitesse : 89

Tir : 85

Position d’attaque : 84

Achèvement : 85

Puissance de tir : 89

Tir lointain : 86

Volées : 78

Pénalités : 71

Passes : 82

Vision : 84

Centres : 88

Précision manquante : 81

Passe courte : 81

Passe longue : 73

Effet : 83

Dribbles : 87

Agilité : 84

Solde : 74

Anticipation : 84

Contrôle du ballon : 87

Dribbles : 89

calme 81

Défense : 44

Interception : 42

Précision du cap : 64

Capacité défensive : 46

Vols : 41

Billets : 30

Physique : 79

Saut : 80

Résistance : 84

Force : 82

Agressivité : 64

Références : Futbin