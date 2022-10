Le prêteur de crypto en faillite Celsius perd un autre dirigeant alors que l’test du PDG s’intensifie

Dans le contexte : les mauvaises nouvelles ne s’atténuent pas pour la plate-forme de prêt de crypto en faillite Celsius. Une semaine après la démission du PDG Alex Mashinsky de l’entreprise, le cofondateur S. Daniel Leon a maintenant quitté son poste de directeur de la stratégie. Mashinsky fait également face à des révélations selon lesquelles il aurait retiré 10 millions de dollars au prêteur des semaines avant qu’il ne gèle les comptes clients.

Peu de temps après le début de l’hiver crypto en juin, la plate-forme de financement décentralisé (DeFi) The Celsius Network, qui était alors l’un des plus grands prêteurs de crypto avec 8 milliards de dollars de prêts clients et près de 12 milliards de dollars d’actifs, a déclaré à ses 1,7 million de clients qu’il était suspendre tous les retraits, échanges et transferts entre comptes en raison de « conditions de marché extrêmes ». La société a déposé son bilan un mois plus tard.

Les choses ne se sont pas améliorées depuis. Mashinsky a remis sa lettre de démission la semaine dernière, écrivant que son rôle continu en tant que PDG est devenu « une distraction croissante ».

CNBC rapporte que le directeur de la stratégie, Leon, a maintenant démissionné. Il sera remplacé par Lior Koren, ancien directeur fiscal mondial de Celsius, qui opérera depuis Israël. Cointelegraph écrit que Leon a déposé devant le tribunal américain des faillites pour faire déclarer ses 32 600 actions ordinaires de la société sans valeur le 5 septembre.

Nos prochaines audiences sont actuellement prévues pour les 7 et 20 octobre, où nous sommes impatients de faire avancer notre dialogue avec l’UCC et les autres parties. — Celsius (@CelsiusNetwork) 1 octobre 2022

Mashinsky est également confronté à de nombreuses questions sur le rapport du Financial Times selon lequel il a retiré 10 millions de dollars de Celsius quelques semaines avant le gel des comptes clients. Le FT écrit qu’il a retiré l’argent en mai, juste au moment où les marchés de la cryptomonnaie étaient sous le choc de l’effondrement de TerraUSD (UST). Beaucoup se demandent si Mashinsky savait que Celsius serait incapable de restituer les actifs des clients.

Selon un porte-parole de Mashinsky, l’ancien PDG et sa famille avaient encore 44 millions de dollars d’actifs cryptomonnaies gelés avec Celsius même après avoir effectué le retrait de 10 millions de dollars, qu’il avait volontairement divulgué au comité officiel des créanciers non garantis (UCC) dans la procédure de faillite. . Le porte-parole a déclaré qu’environ 8 millions de dollars de l’argent ont été utilisés pour payer des impôts fédéraux et étatiques, mais le FT note qu’en vertu de la loi américaine, Mashinsky pourrait être contraint de rembourser la totalité des 10 millions de dollars.