Comment régler votre Smart TV pour voir les scènes sombres de House of the Dragon

Lorsque des productions aussi élaborées que Game of Thrones ou House of the Dragon sont réalisées, il est courant que les créateurs eux-mêmes oublient un instant que ce qu’ils créent doit être conçu pour être vu sur une télévision à domicile. Chacun avec une configuration différente et dans des environnements qui n’ont rien à voir avec un cinéma. Le septième épisode de la première saison de House of the Dragon a suivi le chemin de Game of Thrones et comporte un grand nombre de scènes en basse lumière. Pour les afficher correctement, nous devons préparer notre téléviseur en procédant à quelques réglages.

Des problèmes pour voir les scènes sombres de House of the Dragon ?

L’univers de Game of Thrones nous avait déjà joué un tour il y a quelques années. Le troisième épisode de la huitième saison de la série restera à jamais dans les mémoires des célèbres « Sicansíos ». Et c’est que les doubleurs de la série ont vu l’épisode encore plus aveuglément que nous, donc ils ont dû se débrouiller du mieux qu’ils pouvaient.

Le 8×03 de Game of Thrones nous a montré qu’il faut bien régler la télévision pour se préparer aux scènes sombres. Cependant, la plate-forme HBO méritait une bonne tape sur le poignet à ce moment-là, car la compression qui a été faite à la vidéo n’a pas trop aidé non plus. Dans tous les cas, c’est ce que vous devez faire pour que votre télévision affiche correctement les scènes sombres de House of the Dragon.

Ajustez votre téléviseur pour ne manquer aucun détail

Pour beaucoup, le septième épisode de House of the Dragon a été dominé par la tension de ses scènes. Cependant, d’autres n’ont pas pu garder un œil sur l’intrigue qui se déroule à Driftmark en raison de l’obscurité des prises de vue, une plainte générale qui a fini par atteindre les bureaux de HBO, où ils se défendent en indiquant que cela a été quelque chose 100% intentionnel et qu’il répond à une décision créative.

Néanmoins, si vous n’avez pas bien vu l’épisode et que vous souhaitez préparer votre téléviseur pour le futur -ou revoir le chapitre-, prenez note et effectuez les modifications suivantes dans le panneau de configuration de votre téléviseur :

Activer le mode film ou le mode cinéma : ces deux modes sont techniquement connus sous le nom de « mode calibré ». Fondamentalement, votre téléviseur ne donnera que cent pour cent de ses performances dans ce mode.

Augmentez le contraste, pas la luminosité : la luminosité de votre téléviseur doit être réglée quelque part au milieu. Lorsque nous voyons une scène sombre, la première impulsion qui nous saute aux yeux est d’augmenter la luminosité. Cependant, la chose vraiment utile est d’augmenter le contraste. Ce n’est qu’ainsi que les zones éclairées seront différenciées des zones non éclairées.

Désactivez le capteur de lumière automatique : ne laissez pas le téléviseur effectuer des réglages en fonction des capteurs qui déclenchent l’automatisation. Désactivez également tout type de mode d’économie d’énergie dont dispose l’écran.

Désactiver le lissage de mouvement : ce paramètre ne devrait même pas exister, mais il vient généralement par défaut sur tous les téléviseurs. Vous gagnerez en qualité d’image si vous le désactivez.

En plus de tout cela, il est essentiel que vous regardiez les épisodes sombres dans un environnement faiblement éclairé. Idéalement, utilisez une lumière tamisée derrière le téléviseur et éteignez toute lumière qui pourrait provoquer des reflets sur la surface de l’écran.

Essayez ces conseils et dites-nous, voyez-vous tout un peu mieux maintenant ?