Elon Musk veut (encore) racheter Twitter pour en faire X, l’appli pour « tout »

L’objectif de Musk est de partir de Twitter pour créer une application capable de collecter toutes sortes de services sur le modèle WeChat. Un projet ambitieux mais qui compte déjà plusieurs concurrents.

Ce n’est plus un arrière-plan lié au marché Big Tech. Il ne s’agit plus d’une simple mise au point sur un entrepreneur devenu l’homme le plus riche du monde grâce aux idées qui ont façonné notre imaginaire du futur. Le nouveau changement de cap décidé par Elon Musk sur le rachat de Twitter a été accueilli par la presse tech avec le même épuisement avec lequel on accueille chez soi un ami cher qui veut revenir pour la quatrième fois avec son ex-petite amie.

Musk a relancé son offre de rachat de Twitter. La proposition est la même que celle officialisée le 25 avril : 44 milliards de dollars pour l’ensemble de l’entreprise, avec une part de 54,20 dollars par action. Au moment de la proposition, il s’agissait d’une part légèrement supérieure à la valeur marchande réelle des actions de Twitter. Après six mois de chaos total autour de l’accord, l’offre semble toujours valable. Au 4 octobre, l’action de Twitter se négociait à 42 dollars, après l’annonce de Musk, elle a bondi à 52 dollars.

FINANCEMENT GOOGLE | Performance des actions de Twitter au cours de l’année écoulée

La première audience du procès entre Twitter et Musk

Twitter et Musk ne sont pas deux amants en bons termes. Au contraire. La première audience du procès entre le réseau social et l’entrepreneur se tiendra le 17 octobre. Après l’offre du 25 avril, Musk avait décidé de se retirer du plan d’acquisition. Le fondateur de Tesla a accusé Twitter de ne pas lui avoir fourni d’informations adéquates sur le nombre de faux comptes sur la plateforme. Étant donné que l’offre de Musk avait provoqué un glissement de terrain en bourse et plusieurs changements de cap chez les investisseurs, Twitter a décidé de porter plainte pour forcer le fondateur de Tesla à signer l’accord.

Le procès n’a pas encore eu lieu mais les spoilers auditifs sont déjà intéressants. Dès les premières cartes déposées, des discussions émergent entre Elon Musk, le fondateur de Twitter Jack Dorsey et d’autres personnalités liées à l’homme le plus riche du monde qui laissent entendre que l’idée d’acheter Twitter n’est pas exactement l’un des plans d’acquisition les plus composés de tous les temps. conçu par un entrepreneur. Ici, nous vous laissons tout le matériel qui a émergé de l’analyse du chat.

X, l’appli de tout

Musk a publié une seule déclaration sur ses intentions pour l’avenir de Twitter. Dans un tweet (et où d’autre ?) il a expliqué que son choix de relancer le plan d’acquisition découle de l’intention de transformer le réseau social en une chose complètement différente qui s’appellera X et sera une « tout-app », une appli en pour collectionner « tout ».

Derrière cette définition se cache un modèle bien précis : WeChat, la super appli chinoise où l’on peut créer des groupes, publier des vidéos et des images et surtout envoyer des micro-paiements. Le nom n’est pas fortuit : X était en fait la banque en ligne créée par Musk qui est ensuite devenue PayPal. Cette fois, la course à l’entrepreneur n’est pas la seule : Meta vise également depuis un certain temps à créer un WeChat de l’Ouest et dispose d’un écosystème de trois milliards d’utilisateurs à ses côtés.