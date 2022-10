Voici comment Hugh Jackman s’entraîne pour revenir en tant que Wolverine dans Deadpool 3 : « Work in progress »

Hugh Jackman, le célèbre acteur australien qui est devenu célèbre pour avoir donné vie à une icône de la bande dessinée de super-héros comme Wolverine ou Wolverine, a partagé qu’il est déjà en plein entraînement pour revenir en tant que personnage fétiche dans le prochain Deadpool 3, une nouvelle qu’il a donné avec Ryan Reynolds il y a quelques jours à peine et dans lequel sa date de sortie en salles a été confirmée : le 6 septembre 2024. Cependant, le tournage aurait lieu courant 2023, avec lequel Jackman se prépare déjà physiquement à prendre du muscle pour pouvoir manier l’adamantium griffe une fois de plus.

Hugh Jackman revient dans le rôle de Wolverine

Ainsi, l’acteur australien d’origine anglaise reviendra une fois de plus en Wolverine malgré son « au revoir » au personnage avec Logan à partir de 2017. A tel point qu’à 53 ans (dans quelques jours il en aura 54), il reviendra au cinéma de super-héros de la main de Marvel Studios pour donner vie à une nouvelle version de Wolverine, qui n’a rien à voir avec Logan, selon les mots de l’acteur lui-même. Est-il temps de voir Logan dans le costume classique de la bande dessinée ?

Et pour cela, il s’est mis au travail pour reprendre du poids et du muscle, ce qu’il a fait pendant près de deux décennies à travers toutes ses interprétations en tant que Wolverine dans les films, à la fois dans les films X-Men originaux et dans les préquelles et leurs films individuels.

Cela a été partagé par l’acteur via son compte Instagram officiel, où il a publié plusieurs photographies d’entraînement au gymnase avec le message « Work in progress », ou ce qui revient au même, « Work in progress ». Nous verrons quelle version de Logan Marvel Studios nous présente dans le cadre du multivers UCM ; Verrons-nous Hugh Jackman également dans Avengers Secret Wars où tous les univers entreront en collision avec de nombreux autres personnages du passé ?

Source | The Direct