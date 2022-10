Les problèmes avec les imprimantes reviennent à la mise à jour Windows 11 2022

Pour ceux d’entre vous qui nous suivent régulièrement, vous serez au courant des événements qui se sont produits dans Windows avec PrintNightmare. En un mot, il s’agissait d’une faille de sécurité dans le service de spouleur d’impression Windows. Ce service gère les travaux d’impression et les protocoles associés sur les serveurs et les ordinateurs clients.

PrintNightmare est de retour sur les rails dans Windows 11

Les problèmes d’impression dans Windows 11, et parfois aussi dans Windows 10, ne se sont pas arrêtés là, car il y a également eu des bugs au-delà de PrintNightmare. Et il semble que les rapports des premiers problèmes de ce type aient commencé à arriver. L’utilisateur de Twitter et ingénieur informatique Thomas Førde a découvert que ses imprimantes réseau étaient manquantes après la mise à niveau vers la fonctionnalité 22H2 de Windows 11. Lorsqu’il a essayé de rajouter manuellement les imprimantes, il a rencontré un code d’erreur « 0x00000bc4 », qui indique généralement un message de « L’opération n’a pas pu être complété. »

toutes mes imprimantes réseau sont supprimées et j’obtiens 0x00000bc4 lorsque j’essaie de les ajouter manuellement. Toutes nos machines de test avec Win11 22H2 obtiennent cette erreur…. N’était pas un problème sur 21H2 — Thomas Forde (@thomas_forde) 26 septembre 2022

Après avoir enquêté sur le problème, Førde a découvert le problème qui empêchait Windows 11 22H2 d’identifier ses imprimantes réseau. Apparemment, la politique d’imprimante dans la mise à jour des fonctionnalités 2022 a été mal configurée par défaut. La configuration de la connexion d’appel de procédure distante (RPC) doit être définie sur le protocole de transport « RPC sur des canaux nommés » pour identifier les imprimantes.

Problème d’imprimante enfin résolu. Une toute nouvelle politique d’imprimante dans Win11 22H2 est le culprint. « Paramètres de connexion RPC. Vous devez passer aux canaux nommés et cela fonctionne à nouveau.#msintune #Memcm pic.twitter.com/7xPS7Xxs0o — Thomas Forde (@thomas_forde) 28 septembre 2022

Bien que la solution fonctionne dans ce cas, Microsoft met en garde contre l’autorisation d’un grand nombre d’appels en attente sur le serveur lors de l’utilisation de ce protocole. Cela peut créer une forte demande sur la mémoire du noyau.

Il semble que cette mise à jour de Windows 11 ne soit pas sans problèmes. Nous verrons si le géant de Redmond résoudra bientôt les problèmes avec les imprimantes. Pour le moment, nous avons une solution temporaire bien que ce ne soit pas la plus recommandée.