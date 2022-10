L’eau pétillante tache-t-elle vraiment plus ? Ce que dit la science

L’eau pétillante est recommandée pour enlever les taches de vin et autres boissons sur les vêtements, les nappes et les tapis sur divers sites. Est-ce que ça marche vraiment ?

Sur divers sites Web et plateformes sociales, il existe de nombreuses suggestions sur la façon d’éliminer les taches de saleté grâce à des remèdes naturels ou « à la volée », lorsque vous n’avez pas le temps et la manière de traiter le vêtement – ou peut-être la nappe ou le tapis – avec une annonce produit spécial ou apportez-le à la laverie. Bien que pour bon nombre de ces indications, il existe des bases scientifiques solides, dans d’autres cas, ce sont les soi-disant « remèdes de grand-mère », pas exactement efficaces (ou du moins pas dans toutes les conditions). L’un des cas les plus emblématiques est celui relatif à l’efficacité détachante de l’eau pétillante, qui serait meilleure que l’eau normale. Mais en est-il vraiment ainsi ? Voyons ce que dit la science.

Sur le site siptrend.com il est précisé que pour enlever une tache à l’eau pétillante il faut suivre une procédure basée sur quatre phases : verser de l’eau pétillante sur la tache ; frotter la tache (vigoureusement sur un tapis, plus doucement sur des vêtements) ; rincez la zone tachée à l’eau claire; et tamponner la zone avec un chiffon sec (répéter l’opération jusqu’à ce que le problème soit résolu). Parmi les taches qui pourraient être éliminées par la procédure – dont les résultats ne sont pas garantis, explique le site – figurent celles de vin rouge, de boissons sucrées et causées par les animaux domestiques. Plus l’intervention après le « dommage » est rapide, plus les chances de succès sont grandes. En pratique, il faut intervenir immédiatement, avant que la tache ne sèche. « Cependant, l’eau pétillante n’est pas un détachant miracle. Il est possible qu’un petit résidu de la tache reste, ce qui peut nécessiter des méthodes de nettoyage supplémentaires ou même l’aide d’un nettoyeur à sec professionnel ou d’une entreprise de nettoyage de tapis. Mais l’eau pétillante est un excellent point de départ lorsque vous vous retrouvez en «mode panique» après avoir renversé une boisson ou qu’un animal a uriné dans la maison. Si vous l’avez sous la main, cela vaut vraiment la peine d’essayer », conclut le portail.

Mais est-ce vraiment le cas? Pas exactement, comme l’explique le professeur Pete Wishnok, chimiste au Massachusetts Institute of Technology (plus connu sous l’acronyme de MIT). Le scientifique dans un article publié dans Scientifica American a souligné qu' »il n’y a pas de raison chimique particulièrement valable pour laquelle la boisson gazeuse devrait enlever les taches : c’est essentiellement de l’eau avec du dioxyde de carbone dissous, avec quelques sels ». L’expert ajoute que l’eau pétillante – également connue sous le nom de club soda, eau gazeuse ou eau de Seltz (fortement gazeuse) – est faiblement acide, « elle pourrait donc décolorer les taches qui peuvent servir d’indicateurs acido-basiques ». Du dioxyde de carbone est ajouté pour créer les bulles classiques, un processus de carbonatation qui génère une petite quantité d’acide carbonique dans l’eau. Ce serait ce composé en combinaison avec les sels éventuellement présents pour faciliter l’élimination des taches. Après tout, d’autres acides faibles – comme le vinaigre blanc – sont utilisés comme détachants en raison de leur pH plus bas.

Le professeur Wishnok souligne que l’eau pétillante a fonctionné plusieurs fois pour enlever les taches de vin sur le tapis de la maison mais jamais sur la nappe ; selon l’expert, le succès de l’opération résiderait entièrement dans la rapidité de l’intervention (comme le précise également le portail) et le type de tissu impliqué. Le tapis précité est en fait en matière synthétique, qui met plus de temps à absorber les liquides. Mais selon l’expert, même de l’eau normale aurait apporté la même contribution avec les mouchoirs en papier. Dans le cas de la nappe, l’eau pétillante diluerait simplement le vin autour et ralentirait la « fixation » des composés, laissant la machine à laver faire le reste du travail. « Ma conclusion est que si l’eau pétillante fonctionne, l’eau plate fonctionne probablement aussi », a commenté le professeur Wishnok.