Cyberpunk Edgerunners x Cyberpunk 2077 : voici comment anime et jeux vidéo se connectent

Cyberpunk Edgerunners, la nouvelle série animée de Netflix basée sur l’univers du jeu vidéo Cyberpunk 2077, présente plusieurs liens directs avec le titre CD Projekt RED. A tel point que ceux qui ont joué au jeu vidéo et profitent désormais de la série animée en streaming vont détecter des éléments communs, certains plus évidents que d’autres. Par conséquent, ci-dessous, nous allons passer en revue les principales connexions entre les deux produits, ces éléments que nous pouvons trouver à la fois dans l’anime et dans le jeu vidéo et qui servent de lien pour les deux formats.

Anime, jeux vidéo et cyberpunk

Ainsi, l’anime parie sur un nouveau protagoniste, David Martinez, à la place de V, le personnage du jeu vidéo, un jeune homme de Saint-Domingue, l’un des quartiers de Night City, qui fréquente une école d’Arasaka Corporation ; bien que bientôt il soit orphelin à la suite d’un accident tragique. Au réveil, un implant permet à l’enfant de devenir l’un des meilleurs edgerunners ou mercenaires cyberpunk. Cela ouvre la porte à David pour atteindre l’Afterlife, un bar populaire auprès des mercenaires de Night City et l’un des endroits les plus importants du jeu.

Certains des personnages dudit lieu, tels que Rogue ou Claire Russell, ont également leur part d’importance; oui, ne vous attendez pas à voir Johnny Silverhand dans l’anime, le personnage incarné par Keanu Reeves. Il y a aussi quelques personnages secondaires que l’on peut voir dans l’anime et dans le jeu.

Bien sûr, le personnage le plus pertinent qui apparaît à la fois dans l’anime et dans le jeu vidéo est Adam Smasher, le méchant. Cela nous amène à placer l’histoire de Cyberpunk Edgerunners avant Cyberpunk 2077 si l’on prend en compte les événements liés audit personnage dans le jeu vidéo, bien qu’à aucun moment une date exacte ne soit révélée lorsque l’intrigue animée se déroule.

