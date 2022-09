Une enquête sur la confidentialité montre que la plupart des gens lisent les conditions générales et vendraient leurs données personnelles

En bref : de nombreux internautes s’inquiètent du fait que les grandes entreprises technologiques collectent leurs données personnelles, mais seriez-vous heureux de renoncer à une certaine confidentialité si cela signifiait gagner de l’argent dans le processus ? Près de la moitié de toutes les personnes qui ont posé cette question dans un récent sondage ont répondu oui, elles seraient parfaitement d’accord.

La société d’analyse Exploding Topics, qui fait apparaître des sujets à croissance rapide avant qu’ils ne décollent, a entrepris de découvrir à quel point les gens étaient conscients des géants de la technologie des données qui les détenaient. Il a interrogé 1 617 Américains sur leur point de vue sur les données personnelles et la propriété du contenu.

Les réponses des répondants sont certainement révélatrices, surtout lorsqu’il s’agit de vendre des données personnelles aux entreprises. Près de la moitié des participants (47,9 %) ont dit qu’ils le feraient, 26,5 % ont dit qu’ils ne le feraient pas et les 25,6 % restants n’étaient pas sûrs.

Il existe plusieurs façons de vendre vos données privées, y compris des applications qui récompensent les gens avec de l’argent ou des bons. Mais qu’en est-il des données que des entreprises comme Facebook et Google collectent en standard ? 70,9% des personnes pensent qu’elles devraient automatiquement gagner de l’argent lorsque ces entreprises vendent leurs données.

Une autre partie de l’enquête pose des questions sur les longs termes et conditions que les utilisateurs doivent accepter lorsqu’ils rejoignent des services ou utilisent des produits. Près de 20 % déclarent ne pas les lire, 28,2 % déclarent le faire parfois et 52,3 % déclarent toujours lire les CGU, ce qui semble étrangement élevé. Peut-être ont-ils vu l’épisode HumancenitiPad de South Park en 2011, dans lequel Kyle se retrouve dans une position compromettante après avoir omis de lire les termes et conditions lors de l’acceptation de la dernière mise à jour d’iTunes.

Il est à noter que Microsoft a les politiques de confidentialité les plus longues, contenant en moyenne 11 806 mots par politique, ce qui prendrait environ 59 minutes à lire.

Plus de 50 % des gens font le plus confiance à Apple avec leurs données – Microsoft est deuxième avec seulement 10 % – il semble donc que les efforts de Cupertino pour mettre l’accent sur ses fonctionnalités de confidentialité fonctionnent. Étonnamment, TSMC est l’entreprise la moins fiable et, sans surprise, Facebook ne bénéficie de la confiance que de 1,1 % des personnes.

Certaines autres parties intéressantes du rapport incluent les adresses IP étant l’identifiant unique que la plupart des gens ne voudraient pas être collectés, et la plupart préféreraient que leurs données GPS soient collectées plutôt que leur fuseau horaire. Assurez-vous de consulter le rapport complet ici.