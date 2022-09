Square Enix au Tokyo Game Show 2022: comment regarder en direct et à quelle heure l’événement commence

Après avoir vendu sa face occidentale, qui nous a laissé de grands jeux comme Hitman, Deus Ex : Human Revolution ou la récente trilogie Tomb Raider, Square Enix a recentré ses efforts sur le développement de titres plus à la japonaise. Avec des titres à l’horizon tels que The Diofield Chronicle, Valkyrie Elysium -qui arrivent ce mois-ci-, Tactics Ogre : Reborn, et surtout, Final Fantasy XVI, la société veut être à nouveau une référence au pays du Soleil Levant, et pour cela montrera son portefeuille aujourd’hui lors de sa conférence Tokyo Game Show 2022.

Où regarder la présentation du Tokyo Game Show 2022 en direct

La conférence Square Enix au Tokyo Game Show 2022 peut être suivie via les canaux habituels -liens ci-dessous-, bien que si vous ne pouvez pas en profiter en direct, de Netcost nous ferons écho aux nouvelles les plus importantes pour que vous ne manquiez pas aucun détail.

Comment regarder la conférence Square Enix sur YouTube

Comment regarder la conférence Square Enix sur Twitch

À quelle heure est l’événement Square Enix au Tokyo Game Show 2022 ?