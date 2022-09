Konami au Tokyo Game Show 2022: comment regarder en direct et à quelle heure l’événement commence

La saga Metal Gear est un anniversaire et le nom de Silent Hill ne cesse de résonner, bien que Konami ne semble pas pressé de dévoiler leurs projets. La société japonaise participera avec sa propre conférence au Tokyo Game Show 2022, l’étape où elle annoncera un nouvel épisode « d’une saga très appréciée ». Quel que soit ce titre mystérieux, nous ne douterons plus très bientôt. Ne manquez pas toutes les actualités et suivez la présentation en direct aujourd’hui 16 septembre.

Où regarder la présentation du Tokyo Game Show 2022 en direct

La conférence de Konami au Tokyo Game Show 2022 peut être suivie en direct et en direct via les chaînes officielles du TGS sur YouTube et Twitch. Les nouvelles les plus importantes seront également publiées dans la section des nouvelles de Netcost, de sorte que toutes les informations essentielles seront couvertes.

À quelle heure est l’événement de Konami au Tokyo Game Show 2022 ?

France () : à 14h00

France (îles Canaries) : à 13h00

Argentine : à 09h00

Bolivie : à 08h00

Brésil : à 09h00

Chili : à 08h00

Colombie : à 07h00

Costa Rica : à 06h00

Cuba : à 08h00

Equateur : à 07h00

El Salvador : à 06h00

États-Unis (Washington DC) : à 08h00

États-Unis (PT) : à 05h00

Guatemala : à 06h00

Honduras : à 06h00

Mexique : à 07h00

Nicaragua : à 06h00

Panama : à 07h00

Paraguay : à 08h00

Pérou : à 07h00

Porto Rico : à 08h00

République dominicaine : à 08h00

Uruguay : à 09h00

Venezuela : à 08h00

Voici tous les horaires des conférences du Tokyo Game Show 2022.