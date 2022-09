Capcom Capcom Online Program au Tokyo Game Show 2022 : comment regarder en direct et à quelle heure commence l’événement

Le Tokyo Game Show 2022 a débuté avec la conférence Xbox, mais d’autres sociétés présenteront leur catalogue de jeux lors de leurs propres conférences. Ainsi, aujourd’hui, le 15 septembre, nous pouvons profiter du programme en ligne Capcom Capcom, qui offrira aux téléspectateurs les nouveaux jeux vidéo les plus populaires.

Resident Evil Village : Gold Edition fait partie des jeux vidéo confirmés, mais il y aura aussi un nouveau trailer pour Street Fighter 6. Capcom en profitera pour présenter la deuxième mise à jour de Monster Hunter Rise : Sunbreak, ainsi que des nouvelles supplémentaires sur Collection héritée Exo Primal et Mega Man Battle Network. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement :

Où regarder l’événement Capcom

Les actualités de Capcom peuvent être suivies seconde par seconde via la chaîne YouTube de l’entreprise. Les créateurs de Resident Evil et Street Fighter proposeront la diffusion en japonais et en anglais, nous vous laissons donc avec le lecteur officiel ci-dessous. Comme toujours, nous collecterons les nouvelles les plus notables dans la section des affaires courantes de Netcost.

Horaires ventilés par pays

France () : à 16h00

France (îles Canaries) : à 15h00

Argentine : à 11h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 13h00

Chili : à 10h00

Colombie : à 09h00

Costa Rica : à 08h00

Cuba : à 10h00

Équateur : à 09h00

El Salvador : à 08h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 07h00

Guatemala : à 08h00

Honduras : à 08h00

Mexique : à 09h00

Nicaragua : à 08h00

Panama : à 09h00

Paraguay : à 10h00

Pérou : à 09h00

Porto Rico : à 10h00

République Dominicaine : à 10h00

Uruguay : à 11h00

Venezuela : à 10h00

